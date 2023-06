La metro M4 (blu) di Milano sarà chiusa per 20 giorni

Per consentire l’inaugurazione della tratta fino alla stazione San Babila, la linea M4 sospenderà il servizio ai passeggeri a partire da sabato 10 giugno fino a venerdì 30 giugno. Su richiesta della Commissione di Sicurezza del ministero delle Infrastrutture il periodo di pre-esercizio - necessario per completare i test previsti dalle normative sui sistemi di trasporto - è stato prolungato di 15 giorni rispetto al programma iniziale. Nei giorni di chiusura della linea ‘blu’, potranno essere utilizzate le linee di superficie, in particolare la linea bus 73. Per informazioni e indicazioni consultare il sito e l'app di Atm.

I consigli con le alternative di Atm

Usate il bus 73 tra l’aeroporto e il centro

Alternative nelle zone di piazza Dateo, piazzale Susa e viale Argonne

Bus 38 tra Argonne e Susa

Bus 54 tra Argonne e Dateo

Le fermate della metro M4 in funzione

La metro M4 di Milano è in funzione dal 26 novembre 2022, quando ha aperto le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. La quinta linea metro della città - anche se chiamata M4, ma la M5 ha aperto parecchi anni prima - è un metropolitana leggera ad automatismo integrale. Si tratta di un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida è driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu avrà sarà dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano spiegato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone".

Il cronoprogramma della linea metro M4

Le altre fermate della metro 4 hanno già comunque un cronoprogramma da rispettare: la linea conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Dopo San Babila tocca alla fermata Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le 21 stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo, l'altro capolinea.