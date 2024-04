La linea metropolitana che resterà chiusa per sette giorni

In arrivo nuovi test sulla metropolitana M4. La linea chiuderà nuovamente e questa volta per ben 7 giorni consecutivi. Lo stop permetterà di effettuare le ultime verifiche prima della messa in marcia completa. Le stazioni della Blu chiuderanno, quindi, dal 3 al 9 aprile. Atm metterà a disposizione i bus sostitutivi per ovviare all'assenza della metro nelle 8 fermate. "Stiamo svolgendo le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea. Si tratta dei test tecnici sull’intera infrastruttura e delle prove di circolazione richieste dal Ministero dei Trasporti. Durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 è chiusa e i treni sono sostituiti da bus", scrive l'azienda di trasporti in una nota. A seguito dei test ci saranno 60 giorni di pre esercizio durante i quali la linea non verrà interrotta.

Orari e frequenze dei bus BM4

Frequenze da lunedì a venerdì

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Frequenze il sabato e festivi

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Orari da Linate per Duomo

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Orari da Duomo per Linate

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45