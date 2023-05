La nuova metro M4 arriva fino a San Babila: c'è la data per l'inaugurazione

La linea blu della metropolitana di Milano, la M4, dovrebbe arrivare fino a San Babila nel pomeriggio del 30 giugno. Quel giorno, finalmente, l'aeroporto Linate sarà collegato con il centro della città e con i suoi quartieri, grazie all'intercambio con la linea 1. A confermarlo è lo stesso sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega che i lavori stanno procedendo senza più problemi. "L'apertura è preceduta da una serie di verifiche di sicurezza che fa una commissione la quale risponde al ministero delle infrastrutture", ha detto. "Da quello che sappiamo - rivela il primo cittadino - il lavoro dovrebbe completarsi in questi giorni, in maniera tale da poter confermare l'idea dell'apertura fino a San Babila che al momento è fissata al 30 giugno al pomeriggio".

Le fermate della metro M4 in funzione

La metro M4 di Milano è in funzione dal 26 novembre 2022, quando ha aperto le prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa. La quinta linea metro della città - anche se chiamata M4, ma la M5 ha aperto parecchi anni prima - è un metropolitana leggera ad automatismo integrale. Si tratta di un sistema tecnologico che conserva le caratteristiche della metropolitana classica, ma con standard tecnici prestazionali più elevati e meno dispendiosi. La guida è driverless - senza conducente, come accade già per la M5 - e la blu avrà sarà dotata di un sistema di controllo intelligente del traffico che "garantisce ai passeggeri i più elevati standard di sicurezza", avevano spiegato da Atm. Le porte delle carrozze si aprono esclusivamente alla fermata dei treni in stazione "annullando il rischio di cadute o infortuni". La banchina di salita e discesa è completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento, "garantendo l’incolumità delle persone".

L'inaugurazione della M4

Il cronoprogramma della linea metro M4

Le altre fermate della metro 4 hanno già comunque un cronoprogramma da rispettare: la linea conterà in totale 21 stazioni, fino all'altro capolinea di San Cristoforo. Dopo San Babila tocca alla fermata Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le 21 stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo, l'altro capolinea.