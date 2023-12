Entro l'autunno aprirà la fermata Policlinico della M4

Aprirà entro la fine dell'estate 2024 la fermata Policlinico della M4. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori del nuovo ospedale milanese. "Garantisco che l’apertura della fermata Policlinico della M4 sarà dopo le vacanze dell’anno prossimo", ha precisato Sala puntualizzando che la cronotabella è rispettata.

Nel frattempo il comune sta per acquisire le quote in mano ai privati dell'infrastruttura. L'operazione costerà 228 milioni di euro, come confermato da Arrigo Giana, amministratore delegato dell'azienda del trasporto pubblico meneghino.

Con questa operazione, Atm acquisisce la proprietà di quattro delle cinque linee del metrò. Manca M5, che però, come ha chiarito Giana, "non è sul piatto", nel senso che i privati non hanno mai manifestato l'intenzione di vendere le loro quote. Di M5 Atm possiede il 20%. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Palazzo Marino ha precisato che con questa operazione il conto economico di Atm in futuro sarà migliore, con ricadute positive anche sulle buste paga dei dipendenti. Sala non ha mancato di far notare che "quanto ci viene devoluto dal governo per il trasporto pubblico locale va a diminuire anche se noi aumentiamo i chilometri", precisando che la critica non è indirizzata solo il governo in carica, ma agli ultimi esecutivi.