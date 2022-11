Quanta gente ha già usato la metro M4 (che da oggi si paga)

Sono stati 65mila i passeggeri che hanno voluto provare la nuova metropolitana M4 di Milano, la linea blu che collega la città all'aeroporto di Linate. La metro, inaugurata sabato mattina, ha ospitato 35mila persone il primo giorno e circa altre 30mila il secondo.

Tutti hanno potuto fare il loro viaggio gratuitamente. Per il momento sono sei le fermate attive, per un percorso di 5,4 chilometri. I treni a 4 casse costruiti da Hitachi Rail in servizio sulla M4 sono gli stessi che circolano sulla rete sotterranea di Copenaghen, "premiata come la migliore del mondo tra il 2009 e il 2012".

Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova M4

La M4, il cui progetto totale ha un costo di circa 2 miliardi di euro, chiaramente non si fermerà qui. Entro giugno 2023, fra sette mesi circa, saranno pronte e aperte le fermate di Tricolore e San Babila, dove la M4 incrocerà la M1. La stazione successiva sarà Sforza Policlinico, dove è previsto l'interscambio con M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le 21 stazioni, che scandiscono i 15 chilometri della linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio - incrocio con M3 -, Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e San Cristoforo, l'altro capolinea.

In quel momento Milano avrà la quinta linea di metro completa, con una rete di 118 chilometri totali. La metro blu sarà completamente automatizzata, senza conducente, driverless, come già avviene con la M5. La flotta sarà composta da 47 treni senza conducente?e la linea potrà trasportare?24mila passeggeri all'ora, in ogni viaggio direzione, con una stima di 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi.?Ogni treno potrà trasportare fino a 600 passeggeri.