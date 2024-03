La linea della metropolitana che collegherà due città lombarde

Milano e Monza saranno le prime due grandi città lombarde unite da una metropolitana. La linea M5 sarà una rivoluzione soprattutto per la città brianzola, dove sono previste diverse fermate lungo i binari che attraverseranno il comune da Sud a Nord. Tuttavia mancano all'appello ancora 300 milioni di euro e, nonostante il prolungamento della linea dalla fermata di Bignami Parco Nord sia confermato, ci sono già dei ritardi.

A fare il punto sulle novità per la mobilità che il prolungamento della M5 porterà a Monza è stata l'associazione HQ Monza che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore alla mobilità Giada Turato, si legge su MonzaToday. "Abbiamo innanzitutto espresso le nostre preoccupazioni per il ritardo nella emissione del Paur, l'autorizzazione finale regionale dopo la quale si passa alla gara d'appalto, e per la situazione di stallo a Bettola, dove la realizzazione della stazione è in carico al privato che dovrebbe costruire il nuovo mega centro commerciale, del quale però non si sa più nulla", spiegano dall'associazione monzese.

Gli espropri per fare la metro a Monza

"Il sindaco ha ammesso lentezze e ritardi, ha assicurato che non dipendono dal Comune di Monza ed ha confermato che il prolungamento si farà: sono stati avviati gli espropri, mentre il Paur è previsto per la metà di maggio. A Bettola il privato ha accettato di costruire comunque le strutture grezze della stazione".

Secondo quanto ricostruito dall'associazione il sindaco Pilotto avrebbe ricordato che, con la revisione dei costi, mancano all'appello circa 300 milioni da aggiungere al miliardo e 300 già stanziato. "Il ministro alle infrastrutture ha promesso di intervenire, ma ancora non c'è una formalizzazione dell'erogazione dei fondi supplementari", precisano da HQ Monza.

Come cambierà Monza con la metro?

L'associazione guarda avanti: "Abbiamo poi raccomandato di volgere lo sguardo in avanti, a quando entrerà in servizio il metrò, specie per la riorganizzazione del trasporto pubblico di superficie. Il sindaco Pilotto ci ha informati che il comune ha aperto un tavolo di lavoro con Comune di Milano e Agenzia Tpl per la revisione futura della rete di autobus e per la creazione di una linea di forza urbana est-ovest (il metrò è sostanzialmente nord-sud). Attività sono già in corso per l'organizzazione del periodo dei cantieri e per dotare le future sette fermate del metrò di parcheggi (dove possibile e indispensabile) e anche di ciclostazioni".

Ma quali saranno le fermate della metropolitana a Monza? Viale Campania, via Marsala (angolo via Goldoni), stazione Fs, piazza Trento e Trieste, Parco e Villa Reale, Ospedale San Gerardo (piazza della Resistenza) e polo istituzionale in via Grigna. Sette fermate e poco più di sette chilometri che rivoluzioneranno la mobilità monzese e della Brianza.