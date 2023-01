Metro interrotta per manutenzione: tutte le modifiche alla circolazione

Lavori in corso. Venerdì 20 gennaio la metro M5 di Milano sarà "tagliata" per permettere agli operai di intervenire sulla linea. "Nella serata di venerdì 20 gennaio abbiamo programmato la manutenzione degli impianti di alimentazione", ha fatto sapere Atm, che ha già predisposto un piano con tutte le modifiche e i cambiamenti alla circolazione.

La "lilla" non sarà in servizio tra Marche e Bignami e "gli ultimi treni che percorrono l’intera linea M5 partono dai capolinea alle 21". Nella tratta non coperta dalla metro i viaggiatori potranno usare il tram 31, che - ha sottolineato l'azienda di trasporti pubblici - "è potenziato e comincia il servizio tra Cinisello e Lagosta già dalle 21".

Sul resto della linea M5, i treni seguono queste tratte:

San Siro-Marche. I treni viaggiano come al solito, nelle due direzioni

Marche-Istria. I treni fanno avanti e indietro al binario 1

Ponale-Bignami. I treni fanno avanti e indietro al binario 2

"Se da San Siro siete diretti a Istria - ha concluso Atm - scendete a Marche e andate al binario 1".