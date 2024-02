La metro lilla M5 sta per arrivare a Monza

La metropolitana M5 è pronta per arrivare fino a Monza. A confermarlo, come spiega MonzaToday nel dettaglio, il Pd cittadino dopo la richiesta sollevata dal Gruppo per la Mobilità e dal Coordinamento dei comitati e delle associazioni ambientaliste che avevano evidenziato criticità.

Da parte del Pd c’è “la volontà e la determinazione di sostenere la realizzazione della linea metropolitana M5 sul territorio di Monza secondo il progetto che sta per essere approvato”, affermano. Le valutazioni e l’eventuale approvazione del progetto avverranno nell’ambito del Paur, il provvedimento autorizzatorio unico regionale che tra le tante cose prevede anche le valutazioni ambientali.

I dem ricordano il lungo percorso che ha portato a questo punto del progetto nell’ambito dello studio di fattibilità prodotto da MM SpA con la collaborazione della Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio (Amat del Comune di Milano, su incarico commissionato dai comuni di Cinisello Balsamo, Milano e Monza nonché da regione Lombardia. Il tutto in collaborazione con addetti ai lavori anche del settore dell’economia dei trasporti del Politecnico che si è concentrata soprattutto sull’analisi costi benefici.