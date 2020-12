Milano, ecco gli orari dei mezzi Atm durante le feste. A Natale metro chiusa dalle 19.30

Orario ridotto il 25 dicembre, quello del sabato o dei festivi negli altri giorni. Ecco il piano di Atm per le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, con i mezzi pubblici - metropolitane, autobus e tram - che dal 23 dicembre al 6 gennaio seguiranno orari modificati.

Giovedì 24 dicembre - ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte - sarà in vigore l'orario del sabato, così come il 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 4 e 5 gennaio del nuovo anno. Il 26 e 27 dicembre e l'1, 2 ,3 e 6 gennaio sarà invece rispettato l'orario festivo ad eccezione delle linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 E NM3, che il 2 gennaio seguiranno l’orario del sabato.

Per il giorno di Natale, come sempre, servizio ridotto e mezzi in funzione dalle 7 all 19.30 circa.

Milano, gli orari delle metro a Natale

Questi gli orari delle metropolitane per il 25 dicembre, con prima e ultima partenza dai capolinea:

M1

SESTO FS PER BISCEGLIE 7:10 19:06

SESTO FS PER RHO FIERA 7:19 18:56

SESTO FS PER MOLINO DORINO 7:19 19:12

BISCEGLIE PER SESTO FS 7:21 19:16

MOLINO DORINO PER SESTO FS 7:10 19:03

RHO FIERA PER SESTO FS 7:22 19:00

DUOMO PER BISCEGLIE 7:29 19:25

DUOMO PER MOLINO DORINO 7:38 19:31

DUOMO PER RHO FIERA 7:38 19:15

DUOMO PER SESTO FS 7:28 19:30

Frequenze:

tratta Sesto FS-Pagano: treni ogni 8 minuti

diramazioni per Rho Fiera e Bisceglie: treni ogni 16 minuti

M2

ABBIATEGRASSO PER CASCINA GOBBA 6:51 18:25

ASSAGO FORUM PER GESSATE 6:56

ABBIATEGRASSO PER COLOGNO NORD 7:11 19:11

ASSAGO FORUM PER CASCINA GOBBA 7:15

ABBIATEGRASSO PER GESSATE 7:29 19:03

ASSAGO FORUM PER COLOGNO NORD 7:41 19:15

COLOGNO NORD PER ASSAGO FORUM 6:53 7:41

GESSATE PER ABBIATEGRASSO 6:59 19:03

CASCINA GOBBA PER ABBIATEGRASSO 7:09 19:03

COLOGNO NORD PER ABBIATEGRASSO 8:04 19:05

CASCINA GOBBA PER ASSAGO FORUM 8:19 18:48

Frequenze:

Famagosta - Cascina Gobba: treni ogni 7 minuti e 30;

Tratte extraurbane: treni ogni 30 minuti

M3

COMASINA PER SAN DONATO 7:00 19:20

SAN DONATO PER COMASINA 7:00 19:24

DUOMO PER SAN DONATO 7:17 19:36

DUOMO PER COMASINA 7:14 19:38

Frequente:

Treni ogni 7 minuti e 30

M5

BIGNAMI PER SAN SIRO 7:00 19:34

SAN SIRO PER BIGNAMI 7:00 19:31

DA GARIBALDI PER BIGNAMI 7:15 19:46

DA GARIBALDI PER SAN SIRO 7:12 19:47

Frequenze:

Treni ogni 4 minuti circa

Bus notturni e metro Gobba-San Raffaele

Nelle notti di Natale e Santo Stefano, quindi tra il 24 e 25 dicembre e tra il 25 e 26 dicembre, le linee notturne non faranno servizio. Nei restanti giorni, le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio, come di consueto, tutte le notti.

La metro leggera Gobba-San Raffaele sarà attiva dalle 6.40 alle 20 il 23, 24, 28, 29, 30, 31 dicembre e il 2, 4 e 5 gennaio. Nelle giornate del 26 dicembre e 3 e 6 gennaio sarà invece in funzione dalle 13 alle 20. Servizio sospeso il giorno di Natale, il 27 dicembre e a Capodanno.

Nelle altre fasce orarie, ha spiegato Atm, "per raggiungere l’ospedale potete usare la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina".

Tranvia Milano-Limbiate

Cambiamenti anche per la tranvia Milano-Limbiate. Venerdì 25 dicembre il servizio si svolge con bus dalle 7 alle 19:30 circa. Questi gli orari:

Dal capolinea di Comasina M3:

8:00 – 9:15 – 10:30 – 11:45 – 13:00 – 14:15-15:30 – 16:45 – 18:00 – 19:15

Dal capolinea di Limbiate (ospedale):

7:25 – 8:40 – 9:55 – 11:10 – 12:25 – 13:40 14:55 – 16:10 – 17:25 – 18:40

Nei giorni 26 e 27 dicembre, 1, 3 e 6 gennaio la linea segue l’orario festivo e si svolge con bus.

Nei giorni 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre e 2, 4 e 5 gennaio il servizio segue l’orario del sabato.

Orari dei parcheggi Atm durante le feste

Definiti anche gli orari dei parcheggi. I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, San Leonardo, Romolo e Lorenteggio sono utilizzabili gratuitamente senza la presenza di personale Atm dalle ore 20 di mercoledì 23 dicembre alle ore 7 di lunedì 4 gennaio.

Il parcheggio a raso di Crescenzago è chiuso dalle 20 di giovedì 24 dicembre alle 7 di lunedì 4 gennaio, mentre tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 5:30 nei giorni feriali e dalle 6 nei giorni festivi fino all’1 di notte.

I parcheggi di Pisani, Abbiategrasso e Bovio saranno regolarmente aperti e a pagamento 24 ore su 24 e il parcheggio Forlanini segue l'orario classico. Stessa cosa, il 31 dicembre, per Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino, Famagosta, Cascina Gobba, San Donato Paullo/Emilia e Rogoredo.

I parcheggi di Caterina da Forlì, Romolo Multipiano, Maciachini, e Cassiodoro chiudono alle 21. Il 25 dicembre chiudono alle 21 anche i parcheggi di Molino Dorino, Bisceglie, Lampugnano, Caterina da Forlì, Famagosta, Cascina Gobba, Romolo Multipiano, San Donato Paullese/Emilia, Maciachini, Rogoredo e Cassiodoro.