La metro di Milano oggi chiude più tardi per la partita di Europa League

Metro chiuse più tardi e modifiche alle linee di superficie. Giovedì 11 aprile a San Siro c'è la partita tra Milan-Roma, valida per l'Europa League.

"Dal pomeriggio - ha detto Atm - le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. Pianificate per tempo i vostri spostamenti e considerate possibili maggiori tempi di percorrenza".

M1 e M5 chiudono più tardi. Gli ultimi treni di M1 partono alle 00:55 circa da Lotto per Sesto. Gli ultimi treni di M5 partono da San Siro Stadio e da Bignami alle 00:30. Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Rho.

Per raggiungere lo stadio scendete a San Siro Stadio o a San Siro Ippodromo sulla M5, oppure a Lotto sulla M1. Un servizio di navette collega il parcheggio di Lampugnano (aperto fino all’1:30) e lo stadio.



Maggiori informazioni su come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici in questa pagina.

Deviano alcune linee di superficie Atm

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.