Passante sparito, metro rallentata: Milano ha un problema coi trasporti

Il Passante che praticamente non c'è più, sparito, cancellato. La metro costretta a rallentare, ad andare piano per evitare guai peggiori. In mezzo i pendolari costretti a fare slalom tra modifiche, cancellazioni, linea deviate. La Milano che strizza l'occhio alla modernità, ai servizi ottimi, alla voglia di essere capitale italiana d'efficienza, si riscopre improvvisamente fragile in tema di trasporti.

Nel giro di poche ore, infatti, i cittadini del capoluogo hanno dovuto fare i conti con una doppia novità negativa, che ha ridotto, e di tanto, la capacità di spostarsi in città e nell'hinterland.

La metro che va piano

Capitolo Atm. Venerdì pomeriggio l'azienda di Foro Bonaparte in una nota ufficiale ha fatto sapere che la metro M2, la verde, potrà rallentare la propria velocità di crociera perché i "protocolli di sicurezza ferroviaria impongono limiti di velocità ai treni quando le rotaie superano una temperatura critica".

"Se nelle prossime ore si verificherà questa condizione, per precauzione i treni viaggeranno a marcia ridotta sulle tratte all’aperto della linea, dove binari e rete elettrica sono esposti all’ondata di caldo record", si leggeva nella nota.

E l'eventualità si è subito trasformata in realtà. Sia venerdì, sia domenica, i binari all'aperto hanno raggiunto i 57 gradi di temperatura, la prima soglia di allerta prevista dal protocollo di sicurezza. Così, il 24 luglio i vagoni della M2 hanno viaggiato a una velocità ridotta per circa due ore, dalle 16 alle 18. Sulla app di Atm, agli utenti è arrivata la spiegazione della marcia ridotta: "La nostra attenzione è massima, siamo impegnati per garantire il servizio in sicurezza tenendo costantemente sotto controllo le temperature in diversi punti della rete".

Il Passante sparito

Ancora peggio va a Trenord. Da sabato 23 luglio, in pratica, il Passante non esiste più. Il motivo? Una usura anomala delle ruote dei treni, che ha costretto allo stop 35 convogli, con oltre 100 corse cancellate al giorno. E da subito è partito un rimpallo di responsabilità tra la stessa Trenord ed Rfi, l'azienda chiamata a gestire l'infrastruttura.

Domenica dalla società di pizzale Cadorna hanno annunciato di aver individuato la causa in "una rotaia fortemente usurata" fra le "fermate di Dateo e Porta Vittoria". In 35 convogli "transitati nel Passante ferroviario nelle ultime settimane - hanno assicurato - Trenord aveva registrato un consumo fino a 100 volte rispetto al normale, con riduzione dello spessore dei bordi di 1 millimetro ogni 1.000 km, contro l’usuale consumo di 1 millimetro ogni 80mila km".

"Trenord - avevano scritto dall'azienda con tono piccato - respinge con forza tutte le illazioni circolate in questi giorni: è impossibile negare che sull’infrastruttura del Passante ferroviario di Milano le ruote dei treni si consumino molto più del dovuto, diversamente da come avveniva fino a qualche settimana fa. L’azienda deve garantire la sicurezza dei viaggiatori e la salvaguardia dei propri mezzi e per questo motivo ha deciso di interrompere la circolazione dei convogli all’interno del Passante Ferroviario".

Una versione che, però, non combacia con quella di Rfi. "Rete Ferroviaria Italiana precisa che sta attivamente collaborando con Trenord per verificare insieme le cause del denunciato anomalo consumo dei bordini ai treni regionali. Martedì prossimo gli esiti saranno oggetto di confronto e condivisione", si legge in una nota di domenica pomeriggio.

"Sebbene al momento, dopo i rilevi tecnici fatti anche congiuntamente e con evoluti mezzi diagnostici, non risulterebbe alcuna evidenza di anomalie all'infrastruttura che ne compromettano la sicurezza o siano cause di consumi eccessivi dei bordini delle ruote, Rfi, com'è sua specifica missione, procederà ad ulteriori controlli e verifiche anche congiunte", hanno rimarcato dall'azienda, con quel "nessuna anomalia" che stride con la ricostruzione di Trenord. Ma intanto i treni sono fermi e i pendolari devono arrangiarsi.