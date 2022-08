Metro M1 chiusa per lavori a Milano: ecco le fermate 'cancellate'

Quattro fermate "cancellate". E pullman in strada al posto dei treni. Nel weekend iniziano i lavori sulla metropolitana M1 di Milano, che sarà interessata per più di una settimana da un cantiere necessario, ha fatto sapere Atm, per un "intervento di manutenzione della galleria nei pressi della stazione di Amendola".

Per questo dal 13 al 21 agosto la linea rossa è interrotta tra Pagano e Lotto, con i convogli che saltano anche le fermate intermedie di Buonarroti e Amendola Fiera.

"Usate le altre linee della metropolitana per aggirare la tratta interrotta e spostarvi tra il centro di Milano e Rho, oppure usate i bus BM1 in servizio tra Lotto e Pagano", ha consigliato la società di Foro Bonaparte ai viaggiatori. In alternativa a Buonarroti sarà possibile utulizzare Wagner e si potrà sostituire Lotto con Amendola.

Questi gli orari dei bus sostitutivi

Dal 16 al 20 agosto

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 5 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 10 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 5:45

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 5:39

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

13, 14, 15 e 21 agosto, orario festivo

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 6 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 12 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 6:09

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 6:10

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

Queste le fermate dei bus BM1