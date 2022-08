Metro chiuse a Milano: quali fermate sono sospese da oggi sulla 'rossa' M1

Via ai cantieri. Da oggi alcune fermate della metro rossa di Milano saranno chiuse per, ha annunciato Atm in una nota, "consentire lo svolgimento dei lavori di rinforzo strutturale nella galleria nella stazione di Amendola", dove è in programma "un'attività di manutenzione preventiva necessaria per salvaguardare lo stato delle infrastrutture" con "il rinforzamento di due travi già esistenti e l’inserimento di altre due nuove".

Dal 13 al 21 agosto, si legge nell'avviso dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, "il servizio della linea 1 della metropolitana sarà sospeso tra le stazioni di Pagano e Lotto".

"I viaggiatori da Lotto potranno utilizzare la linea M5 per il centro città, cambiando a Garibaldi con M2 o a Zara con M3", mentre "saranno potenziate nelle ore di punta dei giorni feriali le frequenze della linea M5 con treni fino a 3 minuti", hanno spiegato da Atm. Che ha poi sottolineato: "Dalle stazioni di Amendola M1 e Buonarroti M1 è possibile raggiungere a piedi in poco tempo rispettivamente le stazioni di Lotto, 9 minuti, e Wagner, 5 minuti".

Nella tratta tra Pagano e Lotto, non servita dalla metro, sarà attivato anche un servizio di bus sostitutivi. "L'autobus Bm1 - ha concluso l'azienda di Foro Bonaparte - nelle ore di punta dei giorni feriali viaggerà con una frequenza di 5 minuti, mentre sarà di 6 minuti il sabato 13 e nei festivi".

Questi gli orari dei bus sostitutivi:

Dal 16 al 20 agosto

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 5 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 10 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 5:45

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 5:39

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

13, 14, 15 e 21 agosto, orario festivo

Nelle ore di punta i bus viaggiano con una frequenza di 6 minuti. Durante il resto della giornata, la frequenza è di 12 minuti. Prime e ultime partenze dei bus:

Da Pagano il primo bus per Lotto parte alle 6:09

Da Lotto il primo bus per Pagano parte alle 6:10

Da Pagano l’ultimo bus per Lotto parte alle 00:31

Da Lotto l’ultimo bus per Pagano parte alle 00:10

Queste le fermate dei bus Bm1:

Pagano: via del Burchiello

Buonarroti: via Monte Rosa

Amendola: via Monte Rosa

Lotto: via Monte Rosa