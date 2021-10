Metro di Milano ferma per una borsa sospetta in stazione, parte della M1 bloccata per mezz'ora

Allarme bomba in metro a Milano. Domenica pomeriggio, verso le 15, la circolazione sulla linea rossa M1 è stata in parte sospesa per permettere gli accertamenti su una borsa sospetta ritrovata nella fermata di Cairoli. Stando a quanto appreso, la stazione è stata evacuata e sono state allertate le forze dell'ordine.

La linea è stata chiusa tra San Babila e Pagano. "A Duomo non si cambia con M3. A Cadorna non si cambia con M2", ha fatto sapere Atm, invitando anche a utilizzare il passante di Repubblica o Garibaldi partendo da Porta Venezia. I treni sono stati sostituiti da 21 bus. Le fermate metro chiuse sono state 7, praticamente tutte quelle che servono il centro di Milano.

Dopo i controlli del caso - che hanno accertato come non ci fosse nessun pericolo - la linea è stata riaperta completamente. Il blocco è durato circa mezz'ora.