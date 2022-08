La metropolitana riapre (ma non tutta) dopo i lavori strutturali

La linea rossa della metropolitana di Milano torna a pieno regime da lunedì 22 agosto. I cantieri della M1 sono stati completati e la circolazione del tratto tra Pagano e Lotto ora è stata riattivata. Detto in altre parole, non ci sono più interruzioni e tutte le fermate sono operative (incluso Amendola).

I cantieri sulla metro verde proseguono

Quelli che invece restano aperti sono i cantieri sulla linea verde della metro. Sulla M2 Atm sta eseguendo da tempo una manutenzione straordinaria indispensabile per aumentare l’efficienza delle infrastrutture su cui viaggiano i treni. L’Azienda sta lavorando sulla M2 per la sostituzione di 20 km di binari tra Cascina Gobba, Gessate e Cologno Nord.

Attualmente gli interventi si stanno svolgendo in prossimità delle stazioni di Cascina Gobba e Cologno Nord. Per questo fino al 4 settembre, su questa tratta le stazioni di Cologno sono chiuse e i treni sono sostituiti dai bus. Tutte le informazioni sono presenti sul sito (qui il link).

Interrotta anche la rete dei tram per lavori

Lavori straordinari per le infrastrutture della rete dei tram. È in corso il rinnovo dell’incrocio tranviario in Porta Lodovica, con la posa di circa 600 metri di nuovi binari e di 7 nuovi scambi in radiofrequenza. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 11 settembre: quindi, salvo imprevisti, dal 12 settembre la linea dovrebbe funzionare per intero.