Vandalizzano metro M4 e si vantano sui social: colpite anche altre linee

I treni della metro riempiti di scritte. Tutto per vantarsi sui social. Un gruppo di writer aveva vandalizzato otto dei nuovissimi vagoni della M4, la linea 'blu', per poi postare le foto trofeo. Ma le azioni vandaliche, come emerso ora, hanno riguardato anche i convogli di altre linee.

I graffitari, che dovrebbero essere dei ragazzi spagnoli, oltre a imbrattare i treni della nuova linea della metropolitana, sono anche entrati nei depositi della M1, la 'rossa', della M2, la 'verde', e della M3, la 'gialla', per riempire di tag le carrozze. Gli episodi sarebbero accaduti alla fine del mese scorso, anche se le immagini che immortalavano i vandalismi sono state pubblicate solo a metà ottobre. Almeno due i 'blitz' che hanno preso di mira la M4.

"Ci auguriamo che i colpevoli di queste scorribande vandaliche vengano identificati ed indagati - afferma Fabiola Minoletti - vicepresidente del coordinamento Comitati milanesi -. Occorrono dei segnali chiari di intolleranza al fenomeno del graffitismo vandalico, che causa danni economici sempre più ingenti e danni estetici sempre più gravi alle nostre città".