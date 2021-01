Milano, metro verde in tilt giovedì: "problema tecnico", treni della M2 fermi e vagoni pieni

Metro verde in tilt giovedì mattina a Milano. I disagi sono iniziati verso le 7.30, quando - stando a quanto comunicato da Atm - sulla linea si è verificato un "problema tecnico". L'azienda di Foro Bonaparte ha fatto sapere su Twitter che "in alcune stazioni i treni stanno fermi più del solito per un problema che sta rallentando la circolazione" e che "i nostri tecnici sono al lavoro per risolverlo".

Gli agenti di stazione hanno dovuto "scaglionare gli ingressi ai tornelli" per evitare che nelle stazioni si creassero assembramenti e per rispettare il limite massimo di riempimento del 50% imposto dalle norme anti covid. "Se il treno in arrivo è al completo, aspettate quello dopo: i treni si susseguono a breve distanza l'uno dall'altro", l'appello di Atm ai viaggiatori. "Ci scusiamo, stiamo lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile", hanno concluso dall'azienda.

Inevitabilmente, però, i vagoni si sono riempiti di passeggeri, così come le stazioni. "È dalle 07.30 che ci sono 'forti rallentamenti'. Scrivete direttamente che siamo fermi, in 300 su un vagone. Fate più bella figura", scrive un utente su Twitter in risposta alla "nota" di Atm. "Cinque fermate oltre un ora", gli fa eco un altro. "Siamo all’assurdo. 15 minuti per fare una fermata. E non date neanche spiegazioni, solo un generico guasto tecnico”, fa notare un altro ancora.