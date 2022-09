Tutte le interruzioni sulla metro verde di Milano (anche dopo l'incidente della gru)

La circolazione sulla metropolitana M2 di Milano, lal verde, giovedì mattina è stata più difficoltosa del solito: non solo per i cantieri aperti da tempo ma anche per via dell'incidente che ha coinvolto una gru nella serata di mercoledì. I treni della M2 sono sostituiti da bus tra Cernusco e Gessate.

Tutte le fermate dei bus sostitutivi

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Diaz - mappa

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione) - mappa

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita) - mappa

Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea - mappa

Gorgonzola: piazza Europa - mappa

Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita) - mappa

Gessate: davanti al piazzale della stazione - mappa

Per Bussero, Atm consiglia di usare le fermate Cassina de' Pecchi e Villa Pompea. Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero. Una gru della ditta esterna impegnata nel cantiere alla stazione di Bussero ha danneggiato la linea, costringendo Atm a interrompere la circolazione.

L'incidente della gru a Bussero

Incidente mercoledì pomeriggio nei pressi della stazione metropolitana di Bussero, sulla verde. Stando alle prime informazioni finora apprese, il braccio di una gru sarebbe caduto travolgendo i tralicci della M2 e le scale che portano alla banchina, che sono crollate. Fortunatamente in quel momento, alle 18.40, non c'era nessun treno in transito sulla linea, che in quel punto è esterna. E non ci sono stati feriti. Il bollettino avrebbe anche potuto essere tragico, dato che a quell'ora il traffico è sostenuto ed un convoglio era passato pochi minuti prima dell'accaduto.

Stando a quanto appreso, il cantiere, che si trova in piazza De Gasperi, era proprio di Atm ed è aperto per la realizzazione di opere di accessibilità, che prevedono anche la demolizione del vecchio sovrappasso che sarebbe iniziata in queste notti. Al lavoro i tecnici di Atm per rimuovere il braccio caduto, i vigili del fuoco e i carabinieri, cui spetterà ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.