La metro di Milano cambia orario per il concerto di Claudio Baglioni

Il 20, 21 e 22 gennaio Claudio Baglioni sarà in concerto al Forum di Milano. Atm ha pubblicato una guida per spiegare al pubblico come arrivare con i mezzi pubblici. Ecco tutte le informazioni per raggiungere il Forum e rientrare a Milano con la metropolitana. Potete pagare con carte o bancomat direttamente ai tornelli evitando la coda alle casse per fare il biglietto.

Al Forum con la metropolitana - mappa della rete

Per raggiungere il Forum da Milano prendete la metropolitana M2 e scendete al capolinea Assago Forum.

La metro M2 chiude più tardi. Alcuni parcheggi aperti fino alle 2

Dopo la fine del concerto sono stati programmati treni anche dopo il normale orario di chiusura della linea. L’ultimo treno parte da Assago Forum all’1:15 (tutti i treni che partono dopo le 00:20 terminano a Cascina Gobba).

La stazione di Abbiategrasso, le altre tratte della M2 (Gobba-Cologno/Gessate) e le altre linee metropolitane chiudono al solito orario. A questa pagina trovate la rete dei bus notturni che sostituiscono le metropolitane.

I parcheggi di Cascina Gobba e Famagosta restano aperti fino alle 2 di notte. Trovate l’elenco dei parcheggi a questa pagina.

Evitate la fila per il biglietto. I mezzi si pagano anche contactless

A Milano potete pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con una carta di credito o un bancomat contactless:

senza commissioni, si paga solo la tariffa più conveniente

evitate code per fare il biglietto

il pagamento contactless vale solo sulle linee ATM

Il sistema calcola automaticamente la tariffa per il viaggio. E dal quarto viaggio, applica la tariffa giornaliera. Per saperne di più visitate questa pagina.

Informazioni per persone con disabilità o ridotta capacità motoria

La stazione di Assago Forum è servita da ascensori. Controllate il funzionamento di ascensori e montascale in tempo reale di tutte le stazioni della metropolitana da questa pagina. Oppure potete chiamare il numero 02 48 607 607. Digitate il tasto 1 per sapere se gli impianti sono in servizio. Gli operatori danno la precedenza alle telefonate di passeggeri con disabilità.

Per Assago non vale l’abbonamento urbano

L’abbonamento urbano non vale per Assago Forum, che si trova fuori dai confini del Comune di Milano. Per raggiungere il Forum potete caricare la tariffa extra di 1,70 euro direttamente sulla vostra tessera dell’abbonamento. La ricarica si fa alle casse automatiche in metropolitana. La tariffa viene scalata al primo viaggio, appena avvicinate la tessera ai tornelli. Maggiori informazioni.