Le 'nuove' stazioni della metropolitana di Milano

Dopo i lavori la metropolitana verde di Milano, la M2, ha ripreso a funzionare al pieno delle sue potenzialità ma con stazioni molto più moderne e accessibili e binari nuovi.

Complessivamente sono state eliminate le barriere architettoniche in sei fermate della M2: Cimiano, Vimodrone, Cassina de' Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate. Stazioni che da settembre 2023 diventano accessibili per tutti i passeggeri grazie all'istallazione di 15 nuovi ascensori. Oltre all'installazione degli ascensori, a Gorgonzola e Bussero è stato introdotto percorsi Loges per le persone non vedenti e ipovedenti. A Cassina de' Pecchi sono stati rinnovato gli ingressi e realizzato un sottopasso.

Sul proprio portale, l'Azienda dei trasporti milanesi annuncia che è possibile controllare l'effettivo funzionamento di ascensori e montascale in questa pagina oppure sull'app Atm. La pagina è accessibile anche alle persone con disabilità visive.

Fermate più moderne grazie a 7 milioni di euro

I nuovi ascensori sono stati realizzati grazie a un finanziamento di 7 milioni di euro da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del comune di Milano e dei comuni in cui risiedono le stazioni della M2 (Vimodrone, Cassina de' Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate). La linea verde è la più estesa ma anche tra le più datate della rete milanese. Con questo investimento le stazioni accessibili sulla linea (con ascensori e montascale) diventano 27 sul totale di 35.

L'accessibilità della rete metropolitana di Milano

"Ad oggi - fa sapere l'azienda milanese - in generale sull'intera rete metropolitana di Atm, le stazioni accessibili sono 98 su un totale di 119. con una percentuale di accessibilità dell'83% circa (M3, M4 e M5 lo sono al 100%, la M2 al 77% e la M1 al 66%).