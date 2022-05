Metro verde fino a Vimercate, botta e risposta tra i sindaci e Sala

Il prolungamento della linea verde del metrò da Cologno Nord a Vimercate (dodici chilometri di binari) non si farà o, almeno, non con i fondi del Pnrr, il piano nazionale di resilienza e ripresa finanziato con fondi europei. Servivano tre milioni di euro per il progetto definitivo. Che, per il momento, deve essere rimandato. Anche se i sindaci delle località interessate non demordono e hanno chiesto un incontro a Roma col ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini.

Separatamente, i sindaci di Brugherio, Carugate, Agrate Brianza, Concorezzo e Vimercate hanno scritto anche a Beppe Sala, sindaco della città metropolitana di Milano. I primi cittadini si sentono presi in giro, soprattutto perché al trasporto pubblico locale di Milano il Pnrr ha riservato una cifra consistente, ma nemmeno un centesimo per il prolungamento della M2.

Per il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, l'esclusione ha il sapore della beffa: "Milano ha destinato fondi a opere più indietro della nostra". Si riferisce al prolungamento della M3 da San Donato verso Peschiera Borromeo e Paullo, di cui va ancora stabilito con esattezza il tracciato.

Sala ha tentato di rispondere alla delusione dei sindaci del Vimercatese. "Non si poteva fare tutto", ha detto a margine della presentazione di Piano City 2022, mercoledì mattina: "Abbiamo cercato di portare al governo i progetti in fase più avanzata. E' anche un problema di capacità progettuale. Se devo giudicare rispetto al programma di prolungamento delle metropolitane, abbiamo già tantissimo". Basterà ad indorare la pillola?