Metroman cacciato dalla spiaggia in Sardegna

Metroman, l'artista di strada torinese noto per le sue esibizioni nella metro di Milano, è stato cacciato da una spiaggia in Sardegna. Una tranquilla battigia a numero chiuso, a Cala Mariolu. Nicolò Modica, come si chiama il 'cantante', è stata allontanato perché disturbava la quiete con la sua musica a tutto volume.

Dall'inizio dell'estate Metroman è in tour nelle più belle spiagge della Sardegna, racconta TorinoToday. Nel video, diventato virale, si vede che, anche stavolta, con "Sarà perché ti amo", a tutto volume, stava facendo cantare e ballare la gente, in spiaggia. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, però, è stato cacciato e dopo Porto Cervo, anche a Cala Mariolu ha dovuto spegnere la musica, lasciando la spiaggia senza protestare. Sui social il dibattito è aperto, tra chi è a favore della tranquillità e ringrazia il vigilante della spiaggia per il suo intervento e chi, invece, si schiera apertamente con Metroman, scrivendo ad esempio: "Le persone allegre fanno male alle persone noiose. Questa è la realtà".

Intanto il sindaco di Baunei lo ha invitato a prendere un caffè: "Ci siamo sentiti - ha raccontato Metroman - mi ha spiegato la nocività delle emissioni acustiche per i volatili che abitano le scogliere della cala. Ho capito e ci siamo chiariti. Non conoscendo questo aspetto, volevo semplicemente fare una canzone, promuovere la Sardegna, pensavo di fare una cosa gradita. Ma va bene così. Viva la Sardegna, viva la musica". Il sindaco getta acqua sul fuoco: "I baunesi, i sardi, non cacciano nessuno, però pretendono rispetto dei luoghi, di chi li frequenta e di chi li abita", chiarisce Monni.