Come spostarsi per andare a vedere Madonna in concerto

Tutto pronto per le tappe milanesi del tour di Madonna al forum di Assago. In occasione dell’atteso spettacolo dell’artista americana, stasera 23 novembre e sabato 25 novembre, Atm informa i passeggeri su come spostarsi per raggiungere il palazzetto. Il modo migliore resta la linea M2 con l’apposita fermata al capolinea di Assago Forum. Per l’occasione la verde chiuderà più tardi e alcuni parcheggi resteranno aperti fino alle 2.

L’ultimo treno da Assago Forum partirà all’una di notte e, dalla mezzanotte e mezza in poi, i treni si fermeranno a Cascina Gobba. Non raggiungeranno, quindi, i due capolinea opposti di Cologno Nord e Gessate. I due parcheggi di Cascina Gobba e Famagosta resteranno aperti fino alle 2 di notte.

Sull’app dell’azienda di trasporti milanese la guida su come muoversi a tema Madonna. “Time goes by” per ricordare gli orari dei treni e dei parcheggi, “Strike a pose” perché il “movimento più veloce è contactless” per incentivare all’uso della carta per superare i tornelli, e “I’ll remember” per ricordare ai passeggeri che l’abbonamento urbano non vale fino ad Assago.