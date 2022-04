La metropolitana potrebbe arrivare fino al Centro di Arese

Potrebbe cambiare (ancora) volto l'area dell'ex Alfa Romeo di Arese, la zona su cui attualmente sorge "solo" il centro commerciale di Arese. La superficie che un tempo ospitava i vecchi capannoni del Biscione sarebbe pronta a compiere un altro salto in avanti verso una totale riqualificazione grazie a un investimento di circa 600milioni di euro di Finiper, società di Marco Brunelli proprietaria tra le altre cose di Iper e de Il Centro. Cosa verrà costruito? Per il momento non è chiaro ma i progetti ci sono (e pare siano anche in avanzata fase di sviluppo). L'idea - secondo quanto trapelato - è quella di renderla contigua a Mind (il nuovo quartiere di Milano che sta sorgendo sull'ex area Expo) e per collegare le due realtà della città metropolitana potrebbe arrivare anche una sorta di metropolitana.

Nella giornata di giovedì 14 aprile, a palazzo Lombardia, si è tenuta una riunione del collegio di vigilanza del progetto di riqualificazione dell'area. Durante la seduta, a cui ha partecipato la proprietà, regione, i rappresentanti della città metropolitana e dei comuni di Arese, Garbagnate e Lainate, si è parlato di un aggiornamento dell'iter del progetto e sono state perfezionate la proposta di variante urbanistica e il rapporto ambientale del progetto di sviluppo, che verranno resi noti a breve. Il passo successivo sarà la definizione dell'atto integrativo all'accordo di programma.

La trasformazione, comunque, riguarderà una superficie imponete par a circa 700mila metri quadri. L'investimento è stato quantificato in circa 600milioni di euro e, secondo le stime rese note dalla regione, creerà un impatto economico sul territorio, sia in termini diretti sia di indotto, di 1,4 miliardi di euro e dovrebbe portare con sé la creazione di oltre 1.200 nuovi posti di lavoro.

Tra le novità potrebbe esserci anche una sorta di metropolitana. Mm, azienda pubblica che ha progettato la metro di Milano, ha realizzato un primo studio di fattibilità dell'infrastruttura che, se verrà realizzata, collegherà Mind (fermata ferroviaria e metropolitana di Rho-Fiera) all'area rx Alfa, a Lainate e alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. Il tracciato della linea, comunque, non è ancora stato definito.

Inoltre sono previste nuove strade per rendere più fluido il traffico nella zona oltre a piste ciclabili e "impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili", si legge in un documento. Infine sono previste nuove strutture sportive e una maxi foresta da 300mila metri quadri. Cambierà aspetto anche il parcheggio asfaltato di Expo che verrà trasformato in un grande parco urbano. Infine verrà riqualificato - in sinergia con la sovrintendenza per i beni architettonici - Palazzo Gardella, un tempo centro direzionale dell'Alfa Romeo.