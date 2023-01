25 fermate di metrotranvia tra Milano e Seregno: lavori per tre anni

Firmato il contratto per realizzare la metrotranvia Milano-Desio-Seregno. La firma è stata siglata nella sede della Città metropolitana di Milano con la ditta Cmc Ravenna. Il cantiere, il cui avvio è previsto entro il 15 marzo 2023, durerà 38 mesi (poco più di 3 anni) e porterà a consegnare al territorio la nuova infrastruttura. Il contratto vale 131 milioni di euro. Lo scorso 2 agosto il comitato interministeriale per la programmazione economica aveva approvato definitivamente il nuovo progetto, deliberando stanziamenti aggiuntivi.

Lo scorso 30 novembre, invece, era stato sottoscritto il protocollo di legalità, siglato dalla Città metropolitana di Milano come soggetto committente e dai prefetti di Milano e Monza, nonché dal provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna. Attraverso il protocollo verrà estesa a tutti gli appaltanti e subappaltanti la verifica antimafia.

"Dopo 10 anni di attesa, finalmente si potranno far partire i lavori di un’opera strategica per il territorio di riferimento e per i cittadini. Si tratta di un appalto importante, di 131 milioni di euro, e stiamo già dialogando con i Comuni in vista dell’avvio del cantiere, fissato entro la metà di marzo. Una grande soddisfazione, che giunge al termine di un percorso complesso", la dichiarazione di Antonio Sebastiano Purcaro, direttore della Città metropolitana di Milano.

Sono previste 25 fermate lungo poco più di 14 chilometri di percorso, dal Parco Nord a Seregno passando per Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese e Desio. Fino a Paderno la tratta sarà a doppio binario, poi a binario singolo con raddoppi per gli incroci.