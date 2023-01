Metrotranvia, trovata la quadra tra commercianti e Città metropolitana

Da una parte la metrotranvia Milano-Seregno, un'opera pubblica fondamentale per il trasporto pubblico; dall'altra i negozianti che a causa della durata dei cantieri (circa 3 anni) hanno paura per i loro fatturati. E nella giornata di mercoledì 25 gennaio commercianti e rappresentanti della Città Metropolitana di Milano si sono incontrati per fare il punto della situazione.

Durante il tavolo sono emersi proposte e suggerimenti per limitare ulteriormente i disagi per la residenti e operatori commerciali. Proposte ben accolte dall'amministrazione metropolitana che "nel breve periodo cercherà di mettere in pratica tutto quello di cui si è discusso confrontandosi nuovamente con gli operatori commerciali del territorio", si legge in una nota di Confcommercio alta Brianza.

"È stato un incontro positivo, comprendiamo le preoccupazioni dei commercianti e vi è il nostro impegno a operare in stretto contatto con l'impresa che effettuerà i lavori per limitare al massimo i disagi - è la proposta di Beatrice Uguccioni, consigliera delegata alla mobilità e infrastrutture -. Inoltre ci attiveremo con il Governo e la Regione affinché i distretti commerciali interessati siano oggetto di interventi di ristoro".

"Abbiamo ribadito le nostre forti preoccupazioni che emergono dalle imprese nei territori interessati dai lavori della metrotranvia - ha dichiarato Ermanno Gatti presidente di Confcommercio alta Brianza -. È stata chiesta la massima trasparenza nel comunicare l’effettiva durata dei cantieri, suddivisa per i comuni interessati, e la più ampia collaborazione con noi per affrontare le urgenze che potrebbero sorgere nel corso dei lavori. Chiediamo infine agli otto Comuni coinvolti di iniziare a prevedere risorse economiche per ristorare le imprese che, con l’apertura dei cantieri, subiranno inevitabili danni economici".