Ritardi nei lavori della metrotranvia: l'ira di sindaco e commercianti

I ritardi nei lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano - Desio - Seregno hanno portato il sindaco di Desio Simone Gargiulo a scrivere a Città Metropolitana di Milano per avere conta sul cronoprogramma. Con lui i commercianti di via Milano, da mesi alle prese con i cantieri che rendono difficoltoso l'accesso alle loro attività, riferisce MonzaToday.

"Chiediamo chiarimenti sui ritardi nell’esecuzione dei lavori, aggiornamenti sull’andamento del cantiere e sulla programmazione approvata - ha spiegato il primo cittadino - Urge un incontro nel quale esaminare congiuntamente le richieste dei residenti e dei commercianti di via Milano, nonché la modifica parziale al progetto esecutivo relativa all’intersezione via Mazzini/Europa”.

A seguito dell’andamento dei lavori per la realizzazione della metrotranvia, i cui cantieri, da mesi, sono stati allestiti lungo la via Milano a Desio, l’amministrazione comunale vuole infatti fare il punto con la direzione dei lavori. Così come chiarito in una nota di palazzo: "Abbiamo verificato che i lavori hanno subito dei ritardi e stanno procedendo lentamente rispetto alle tempistiche prospettate - si legge - Chiediamo le motivazioni di questi posticipi, con un cronoprogramma dettagliato e aggiornato delle lavorazioni, per capire realisticamente gli sviluppi futuri delle attività e in modo da poter dare riscontro ai cittadini che lamentano i disagi. Senza che ad essi corrisponda un concreto avanzamento degli interventi".

Il sindaco Gargiulo punta il dito anche sul mancato aggiornamento, ad oggi, sul sito di Città Metropolitana di Milano, che dovrebbe riportare i dettagli del progetto: "Nella sezione dedicata non compare la nuova programmazione e tutte le informazioni relative ai lavori sono ferme a maggio 2023". Secondo il comune il sito era stato individuato come punto privilegiato di contatto per i cittadini ma a cui gli stessi accederebbero inutilmente, sperando di avere notizie corrette e complete sull’andamento dei lavori e dei microcantieri, nonché sulle motivazioni dei ritardi. "Tale attività era stata garantita e assicurata durante i numerosi incontri tecnici e illustrativi che hanno preceduto l’avvio del cantiere" sottolinea Gargiulo.

Necessarie risposte ai commercianti

"A partire dalla primavera 2023, alcuni gestori di attività commerciali e produttive situate in via Milano, dove sono stati allestiti i primi cantieri, hanno sottoposto ai tecnici comunali criticità di differente natura, legate prevalentemente alle modalità di accesso carrabile e di completa fruizione degli spazi pertinenziali alle attività, la cui risoluzione risulta essenziale per la corretta prosecuzione delle attività economiche insediate - spiega ancora la nota redatta dal palazzo comunale - Le puntuali richieste sono state oggetto di sopralluoghi mirati da parte della direzione lavori e della direzione tecnica dell’impresa esecutrice che, sulla base di quanto rilevato, hanno ipotizzato e definito con gli interessati alcune soluzioni"

Di qui l'affondo di Gargiulo nella missiva indirizzata a Città Metropolitana di Milano: "Chiediamo se queste soluzioni vi siano state comunicate e se siano state recepite e avvallate. Nel caso, colgo l’occasione per richiedervi un riscontro formale, per essere messo in condizione di poter dare adeguate risposte ai cittadini in tempi ragionevoli”.

La modifica del progetto esecutivo

Un’ulteriore domanda riguarda la modifica del progetto esecutivo richiesta durante la riunione della cabina di regia del 2 febbraio, volta a risolvere il problema della futura accessibilità a via Trincea delle Frasche, per i veicoli provenienti da sud sulla via Mazzini, una volta realizzata la linea tranviaria invalicabile in centro alla via Mazzini. "La proposta progettuale che risolve la questione attraverso la realizzazione di un'intersezione a rotatoria che permetta l’inversione di marcia all’altezza dell’incrocio tra le vie Mazzini ed Europa è stata definita dai tecnici incaricati. Anche per tale problematica restiamo in attesa di una vostra presa d’atto e della formale comunicazione che tale modifica al progetto verrà realizzata".

“Certi di un puntuale aggiornamento, informeremo tutta la cittadinanza, nonché le attività produttive e commerciali, sullo stato dei luoghi e sulle nuove tempistiche di cantierizzazione” conclude il sindaco nella missiva.