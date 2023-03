Fermate, velocità, comuni: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova metrotranvia di Milano

Mancano due settimane al via dei cantieri per la metrotranvia che dalla Brianza in meno di un'ora consentirà di raggiungere Milano con 25 fermate che da Seregno porteranno fino a Bresso e Milano, per 14 chilometri di tratta. I lavori prenderanno il via mercoledì 15 marzo e i cantieri dureranno all'incirca tre anni. L'approvazione definitiva del progetto era avvenuta lo scorso 2 agosto, il 10 gennaio poi la firma del contratto tra Città metropolitana di Milano e la ditta Cmc Ravenna.

Il progetto prevede un tracciato di poco più di 14 chilometri con 25 fermate attraverso il territorio di 8 Comuni: Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno. Per arrivare a Milano dalla Brianza con la nuova metrotranvia ci vorrà poco meno di un'ora. La nuova infrastruttura, che rivoluzionerà il collegamento tra la Brianza e il capoluogo lombardo, offrirà a circa 120mila passeggeri al giorno la possibilità di muoversi in poco meno di un’ora dalla Brianza a Milano. La prima parte del tracciato, fino a Paderno Dugnano, sarà a doppio binario e la seconda, da Calderara a Seregno, a binario singolo, con raddoppi per gli incroci.

A Nova Milanese la prima fermata dopo la tratta di Bresso sarà in via Brodolini, poi seguiranno Nova Milanese Vertua e Nova Milanese San Bernardo. A Desio le fermate saranno 7: Desio Togliatti, Pietro da Desio, Stadio, Diaz, Gabellini, Ospedale e San Carlo. Dalla stazione di Seregno partiranno e arriveranno corse - con tram bidirezionali di nuova acquisizione - da e per Milano Maciachini M3 con un tempo di viaggio di 58 minuti. Dal centro di Desio, Desio Stadio, a Milano Maciachini il tempo di viaggio risulta di 45 minuti. La velocità commerciale della linea - tenendo conto dei tempi tecnici e delle soste per le fermate - è stimata in di 20 Km/h.

La linea è in grado di soddisfare una frequenza massima di 10 minuti nell’ora di punta tra Paderno Dugnano e Seregno, mentre non presenta vincoli alla frequenza di passaggio tra Paderno Dugnano e Milano. Al momento sono previsti tram ogni 5 minuti nella fascia di punta nella tratta tra Milano e Paderno e tram ogni 10 minuti nella fascia di punta e 30 minuti nella fascia di morbida nella tratta tra Paderno e Seregno.

La consegna delle aree interessate dal progetto dovrà essere effettuata entro il 15 marzo e a Desio l’allestimento dei primi cantieri prenderà il via a partire da metà aprile, come spiegato dall'amministrazione comunale. Saranno 38 mesi di lavori suddivisi in micro fasi che verranno attivate di volta in volta su tutta la tratta, 7 fermate, 24 cantieri - di cui 8 relativi alla dismissione della linea esistente -, un deposito sul confine con Seregno, un cofinanziamento comunale dell’opera di circa 3.700.000,00 euro investiti.

Sono questi i numeri con cui Desio contribuirà alla realizzazione della Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, il grande intervento a cura di Milano Città Metropolitana, che porterà a consegnare al territorio un’importante opera per la mobilità nell’area metropolitana, che coinvolgerà alcune delle principali arterie della città: via Milano, via Mazzini e corso Europa. Sarà inoltre dismessa la vecchia linea in via Garibaldi e Corso Italia.

"Ci stiamo impegnando a fondo per dare al territorio un'importante infrastruttura strategica e sostenibile, che porterà sviluppo e nuove opportunità per tutti. L'obiettivo è quello di unire sempre più i Comuni dell'area metropolitana milanese e quelli brianzoli. Nel frattempo stiamo lavorando in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'impresa che realizzerà l'opera, per venire incontro alle legittime esigenze di aziende, commercianti e cittadini in generale, prevedendo una cantierizzazione che limiti i potenziali disagi", ha spiegato Beatrice Uguccioni, Consigliera delegata alla Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana.