Metrotranvia, partono i lavori: progetto, percorsi e strade chiuse

Lunga 14 chilometri, con un finanziamento dai fondi del Pnrr da oltre 86 milioni di euro per due tratte. Partono i lavori per la realizzazione della metrotranvia 7, più precisamente la Metrotranvia Interquartiere Nord. Due i percorsi in progetto: il collegamento tra Cascina Gobba e quartiere Adriano e quello tra Fulvio Testi e il Niguarda. L’obiettivo è quello di connettere la metro M2 con la stazione di Certosa e, a cascata, Bovisa, Affori, arrivando all’ospedale Maggiore con la tranvia 4 verso Seregno, Bicocca, Greco Pirelli e Precotto.

Cascina Gobba - Adriano

Primo a partire sarà il cantiere di collegamento tra quartiere Adriano e Cascina Gobba con un percorso da 1,3 chilometri e tre fermate, una passerella di collegamento a scavalco del Lambro e una ciclabile che affiancherà la metrotranvia. Per il progetto il comune ha deciso di stanziare ulteriori fondi per la realizzazione di una un chilometro di strada per connettere la rotonda fuori dalla tangenziale est con via San Mamete. Inoltre, per poter effettuare i lavori sarà necessario abbattere e ricostruire un pezzo della rampa che da via Palmanova porta nella tangenziale est in direzione nord per allargare il sottopasso tra via Padova e via Rizzoli.

La previsione è che i lavori per questo tratto durino circa un anno con conseguenti modifiche alla viabilità. Nello specifico, dalle 22 di venerdì 16 febbraio fino alle 5 di lunedì 19, l’ingresso da via Palmanova nella tangenziale in direzione nord non sarà possibile. Allo stesso modo, il sottopasso Padova-Rizzoli sarà percorribile solo in direzione nord.

Fulvio Testi - Niguarda

Per l’avvio dei lavori sul tratto Testi-Niguarda sarà necessaria la bonifica degli ordini bellici che avverrà nei prossimi giorni. Il progetto prevede un collegamento da 1,7 chilometri con tre fermate, prevista anche la messa a dimora di circa 300 alberi e più di quattro ettari di area verde. Ultimo tassello, quello della terza tratta che va da piazza Bausan a Villapizzone passando da Bovisa. L’appalto è appena stato aggiudicato e i lavori dovrebbero partire prima dell’estate.