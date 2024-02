La Scala, ipotesi proroga per Meyer nonostante il decreto sull'età

Dominique Meyer non ha ancora un sostituto. Il contratto del sovraintendente del teatro La Scala di Milano è in scadenza nel giro di un anno, ma chi gli succederà resta un'incognita. La proroga è l'ipotesi più avvalorata, che lo stesso sindaco Beppe Sala ha confermato come possubilità. Ma è vero anche che Meyer compirà 70 anni l'8 agosto 2025, limite di età massimo per i vertici delle fondazioni lirico-sinfoniche (da un decreto del governo Meloni del maggio 2023). Le sorti della Fondazione dovevano essere discusse nel Cda di lunedì, ma così non è stato.

"La proroga è una possibilità, ma finchè non parlo con il governo", ha detto Sala al termine della riunione. Secondo il primo cittadino, la decisione non dovrebbe essere prorogata fino all'estate e la fumata bianca è attesa entro la prossima primavera. L'apprezzamento per Meyer "è nei verbali", ha fatto sapere Sala, che però evidenzia come la discussione sulla possibilità di proroga debba passare prima dal governo.

"Quello che mi manca è un confronto con il ministro (della cultura, Gennaro Sangiuliano, ndr) che avverrà a breve", ha fatto sapere il sindaco spiegando come il sistema di governo della Scala sia composto da tre soggetti che non è semplice accordare: governo, istituzioni locali e privati.