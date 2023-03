Blocco del traffico per la maratona: tutti i mezzi Atm deviati a Milano

Tram e bus deviati per lasciare spazio ai maratoneti. Domenica 2 aprile numerosi mezzi di Atm cambieranno il proprio percorso per permettere lo svolgimento della "Milano Marathon". In una sorta di blocco del traffico - con strade chiuse dal mattino fino al pomeriggio - le linee dei mezzi pubblici saranno modificate in centro, ma non solo.

Atm ha già elaborato il proprio piano di viabilità. Ecco nel dettaglio le modifiche a tram e bus:

Tram 1. Dalle 8 alle 16. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Domodossola.

Tram 2. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Negrelli e Porta Genova. Non percorre la tratta Porta Genova-Cenisio.

Tram 10. Dalle 8 alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Tram 12. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Roserio e Cenisio. Non fa servizio tra Cenisio e Molise.

Tram 14. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio-Duomo e Cimitero Maggiore-Cenisio. Non passa da Lanza.

Tram 19. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra Castelli-Lunigiana e Lambrate-Duomo. Non passa da piazza 6 Febbraio, via Vincenzo Monti e Cordusio.

Bus 40. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Cimitero Maggiore e Parco Nord. Non passa da Uruguay e Bonola.

Bus 43. Dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra corso Sempione/Piero della Francesca e via Gioia passando da via Procaccini, Monumentale, via Ferrari, Garibaldi.

Bus 48. Da inizio servizio alle 16. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 49. Dalle 8:30 alle 16. Nelle due direzioni, devia tra piazza Axum e via Marx/Cannizzaro. Salta la fermata San Siro Stadio M5.

Bus 50. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Baracca. Salta le fermate tra piazzale Baracca e Cairoli.

Bus 54. Dalle 8:30 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra corso Indipendenza e via Larga/Augusto. Passa per corso 22 Marzo, piazza 5 Giornate e corso di Porta Vittoria.

Bus 57. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e la fermata via Canonica/via Cagnola. Salta le fermate tra via Canonica/via Cagnola e Cairoli.

Bus 58. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e Porta Vercellina. Da qui prosegue fino in piazzale Baracca. Salta le fermate tra Porta Vercellina e Cadorna.

Bus 61. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra largo Murani e corso Indipendenza, poi prosegue fino in via Verziere. Non passa da San Babila, Lanza, Cairoli, Cadorna, Pagano e via Washington.

Bus 64. Dalle 9:30 alle 14. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e via San Giusto, poi prosegue fino in piazza Axum. Passa da via Dessiè. Non passa da Bonola.

Bus 67. Dalle 8:30 alle 16. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Salta le fermate tra piazza Piemonte e Baracca.

Bus 68. Dalle 8:30 alle 15. Il servizio è sospeso sull’intera linea.

Bus 69. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Molino Dorino e Bonola. Passa da via Appennini, Quarenghi, Uruguay, largo Valera, Bonola, via Bacchelli e via Cilea. Non percorre la tratta Uruguay-Firenze.

Bus 78. Dalle 9 alle 15. Fa servizio tra Lotto-Bisceglie e Govone-piazza Firenze. Passa per Cenisio, Caneva, Principe Eugenio. Non passa da San Siro Stadio e Portello.

Bus 80. Dalle 9:30 alle 14:30. Fa servizio tra piazza Axum-De Angeli e Molino Dorino-Quinto Romano. Non passa da via Harar, piazza Madonna della Provvidenza, San Siro e Caldera. Passa per via Dessiè e via Chisotergi.

Bus 94. Dalle 8 alle 16. Fa servizio tra largo Augusto e Sant’Agostino poi prosegue in via Papiniano, piazzale Aquileia, Porta Vercellina, corso Vercelli e piazzale Baracca. Non fa servizio nelle tratte via Visconti di Modrone-Porta Volta e Cadorna-Sant’Agostino.

Bus 98. Dalle 9 alle 14. Fa servizio tra Famagosta e Segesta. Salta le fermate via Gavirate/Gignese e Lotto.



Bus NM1. La notte di sabato 1. Nelle due direzioni devia tra San Babila e Lima. Non passa da Palestro, corso Buenos Aires e piazza Lima.