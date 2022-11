Tutti i mezzi Atm deviati a Milano questa domenica

Deviazioni, cancellazioni e sospensioni. Domenica 27 novembre, per permettere il passaggio della "Ganten Milano21 half marathon", Atm dovrà riorganizzare il percorso di numerose linee di autobus e tram in città, che non seguiranno le fermate tradizionali. La corsa si svolge in tre diverse specialità: 21 chilometri, 10 chilometri e la staffetta Relay 3x7km. La partenza e l'arrivo saranno da via Arona, in zona Domodossola.

Queste tutte le deviazioni ai mezzi Atm:

Dalle 7:30 alle 12:30

Tram 1. Nelle due direzioni, devia tra Repubblica e piazza Firenze. Percorre viale Monte Santo, viale Monte Grappa, Garibaldi, Monumentale e Cenisio. Non passa da Turati, Montenapoleone, Cordusio, Cairoli, Cadorna, piazza Virgilio, Pagano, Domodossola e Sempione.

Tram 2. Non fa servizio tra Colombo/Cantore e Baiamonti. Tra Negrelli-Colombo/Cantore e Bausan-Baiamonti fa servizio come al solito.

Tram 3. Non fa servizio tra Duomo e piazza 24 Maggio. Tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio fa servizio come al solito.

Tram 4. Fa servizio tra Niguarda Parco Nord e Monumentale. Non passa da Lanza e Cairoli.

Tram 10. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Lunigiana e Monumentale. Da qui, devia fino a Cacciatori delle Alpi passando da Cenisio, Certosa, Accursio, Espinasse e piazzale Santorre di Santarosa. Salta le fermate tra piazza 24 Maggio e Monumentale.

Tram 12. Salta le fermate tra piazza 5 Giornate e Monumentale. Tra Roserio-Monumentale e Molise-piazza 5 Giornate fa servizio come al solito.

Tram 14. Non fa servizio tra Cantore e Monumentale. Tra Cimitero Maggiore-Monumentale e Lorenteggio-Cantore fa servizio come al solito.

Tram 15. Non fa servizio tra Duomo e Giambologna. Tra Rozzano e Giambologna fa servizio come al solito.

Tram 16. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra Monte Velino e Baracca. Tra San Siro e Baracca fa servizio come al solito.

Tram 19. Nelle due direzioni devia tra via Nino Bixio e Mac Mahon. Passa da Porta Venezia, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio. Non passa da 5 Giornate, c.so di Porta Vittoria, via Larga, Missori, Duomo, Cordusio, via Meravigli, p.za Virgilio, largo Quinto Alpini, piazza 6 Febbraio, Domodossola, piazza Firenze e piazza Prealpi.

Tram 24. Non fa servizio tra piazza Fontana e Ripamonti/Sabotino. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino fa servizio come al solito. Poi devia per Porta Lodovica passando da viale Bligny.

Tram 27. Non fa servizio tra piazza Fontana e piazza 5 Giornate. Tra 5 Giornate e Ungheria fa servizio come al solito.

Dalle 8 alle 12:30

Bus 43. Nelle due direzioni, devia tra Gioia e via Procaccini. Non passa da via Canonica, piazza Lega Lombarda, Moscova, Turati (verso Greco) e Repubblica (verso piazza Firenze). Devia per viale Sturzo, Garibaldi e Monumentale.

Bus 48. Verso Lotto salta le fermate tra Firenze e Silva/Albani. Passa e ferma in viale Teodorico, prima di via Traiano e dopo via Gattamelata.

Bus 50. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Poi devia fino a Conciliazione passando da via San Michele del Carso. Non ferma a Cadorna e Cairoli.

Bus 54. Non fa servizio tra piazza Risorgimento e Duomo. Tra Lambrate e piazza Risorgimento è in servizio come al solito.

Bus 57. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/via Sarpi. Non ferma in piazza Lega Lombarda, Arena, Lanza e Cairoli.

Bus 58. Fa servizio tra Baggio e piazzale Aquileia. Da qui, devia fino a Conciliazione passando da via S. Michele del Carso. Non ferma in via San Vittore, largo d’Ancona, Cadorna e Cairoli.

Bus 60. Fa servizio tra Zara e piazza 5 Giornate. Non ferma in corso di Porta Vittoria e largo Augusto.

Bus 61. Fa servizio su queste tratte: piazza Napoli-Conciliazione, largo Murani-piazza Risorgimento. Non passa da largo Quinto Alpini, Cadorna, Cairoli, Montenapoleone e San Babila.

Bus 65. Non passa da corso di Porta Romana, Crocetta, via Sforza, via Besana, viale Regina Margherita e via Lamarmora.

Bus 68. Verso Bonola salta le fermate tra Aquileia e Albani/Vigliani. Verso Bergognone, tra Amendola e Aquileia. Passa da Monte Rosa, Pagano, Ariosto, Baracca e San Michele del Carso. Non passa da Conciliazione, via Rossetti, viale Ezio e viale Eginardo.

Bus 73. Fa servizio tra Linate e piazza 5 Giornate. Salta le fermate tra piazza 5 Giornate e Duomo.

Bus 78. Nelle due direzioni devia tra piazza Caneva e via Silva. Passa da Cenisio, piazza Firenze, viale Teodorico e viale Scarampo. Non passa da via Biondi, via E. Filiberto e via Colleoni.

Bus 84. Fa servizio tra San Donato e via Cadore/via Spartaco. Da qui, devia fino a Porta Romana e ferma in corrispondenza delle linee 62 e 65. Passa da via Cadore, piazzale Libia, via Tiraboschi, piazza Buozzi e via Crema. Salta le fermate tra via Cadore/Spartaco e largo Augusto.

Bus 94. Dalle 7:30 alle 12:30. Il servizio è sospeso su tutta la linea.