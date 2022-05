C'è la corsa Polimirun: mezzi Atm deviati, tutti i cambiamenti

Tram e bus deviati e qualche cancellazione. Domenica 29 maggio Atm dovrà riorganizzare il proprio servizio per permettere lo svolgimento della Polimirun, la corsa di 10 chilometri organizzata dal Politecnico di Milano con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a "Run for the oceans", il programma di recupero di rifiuti dagli oceani.

La partenza è prevista dalla sede di piazza Leo e il finish sarà al Poli di Bovisa. Questi tutti i mezzi deviati:

Tram 1

Fa servizio tra Roserio e Lazzaretto. Poi prosegue fino a Ortica. Non percorre la tratta piazza Cincinnato-Greco. Bus sostitutivi tra Centrale e Greco.

Tram 2

Fa servizio tra Negrelli e Arena. Poi prosegue fino a Cenisio M5. Non percorre la tratta piazza Lega Lombarda-Bausan.

Tram 4

Fa servizio tra Parco Nord e Maciachini. Non percorre la tratta Maciachini-piazza Castello. In alternativa, tra Maciachini e Duomo usate M3 poi M1 fino a Cairoli.

Tram 5

Fa servizio tra Ospedale Niguarda e Centrale. Non percorre la tratta Centrale-Ortica.

Tram 9

Fa servizio tra Cinque Giornate e viale Monte Santo. Poi prosegue fino a Garibaldi. Non fa servizio tra piazza San Gioachimo e Stazione Centrale.

Tram 10

Fa servizio tra p.za 24 Maggio e viale Monte Santo. Non percorre la tratta tra piazza San Gioachimo e Lunigiana.

Tram 19

Fa servizio tra Castelli e piazza Ascoli. Non percorre la tratta piazza Ascoli-piazza Leonardo da Vinci-Pacini-Lambrate. Fino a Lambrate usate il bus 45 da via Amadeo.

Tram 33

Fa servizio tra piazza Ascoli e Garibaldi. Non percorre la tratta Rimembranze di Lambrate-piazza Ascoli e Garibaldi-Lagosta. In alternativa, tra Garibaldi e Lagosta usate M5.

Bus 43

Fa servizio tra piazza Firenze-piazzale Principessa Clotilde e tra Rimembranze di Greco-Centrale. Non percorre via Melchiorre Gioia.

Bus 60

Fa servizio tra largo Augusto-Castel Morrone/Gustavo Modena e tra Zara- Plinio/Abruzzi. Salta le fermate Adelaide di Savoia, via Eustachi e via Plinio.

Bus 61

Salta le fermate di piazza Ascoli e via dei Mille/Modena. Percorre via Verrocchio, piazza Novelli e via Modena.

Bus 62

Fa servizio tra Teodosio-Piola M2 e Porta Romana M3-via Vanvitelli/Juvara. Non percorre la tratta viale Romagna-via Pascoli.

Bus 70

Fa servizio tra Bruzzano e Maciachini. Poi prosegue fino a Zara.

Non percorre la tratta Farini-Ceresio. Tra Zara e Monumentale usate la M5.

Bus 78

Fa servizio tra Bisceglie e piazza Caneva. Non percorre la tratta Principe Eugenio -Govone.

Filobus 90/91

Fanno servizio tra Lotto-Piola e tra Rio De Janeiro-Isonzo. Non percorrono viale Romagna tra Piola e largo Rio De Janeiro.

Filobus 92

Fa servizio tra Bovisasca-Caiazzo e tra Isonzo-piazza Cappelli. Tra piazza Cappelli e viale Piceno/Modena fa le fermate sulla carreggiata laterale.

Filobus 93

Fa servizio tra Omero e piazzale Gorini. Non percorre via Ponzio, via Pacini, via Valvassori Peroni, piazza Bottini.