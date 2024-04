Tutti i mezzi Atm deviati per il G7 a Milano

A Milano giovedì è iniziato il summit di tre giorni del G7: la riunione dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti delle super potenze globali, oltre a incidente sui controlli delle forze dell'ordine in città comporta anche alcune modifiche ai mezzi Atm perché, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, piazza Fontana e piazza della Scala sono chiuse.

Tram deviati per il G7 a Milano

• Tram 24. Fino alle 19 del 13/4. Verso piazza Fontana, i tram terminano alla fermata di via Larga. Verso Vigentino, partono dalla fermata di piazza Missori.

• Tram 27. Fino alle 19 del 13/4. I tram terminano e ripartono dalla fermata di largo Augusto.

• Tram 1. Dalle 15 al termine del servizio del 12/4. Nelle due direzioni, i tram deviano e saltano le fermate tra Repubblica e Domodossola. Passano e fermano in viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, via Don Sturzo, via Ferrari, piazzale Cimitero Monumentale, via Procaccini e corso Sempione. Tra Repubblica e Domodossola usate in alternative le metropolitane.