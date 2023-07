Nubifragio a Milano, trasporti in ginocchio: mezzi Atm e treni Trenord cancellati o deviati

Strade invase dai rami, cavi elettrici spezzati, black out. Anche i trasporti a Milano pagano il conto del violentissimo nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla città, già messa a dura prova dalla tempesta di pioggia e grandine di lunedì.

"Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee", ha fatto sapere Atm in una nota, annunciando disagi e cancellazioni per i mezzi di superficie. "Filobus e autobus hanno forti ritardi e deviazioni. Il servizio tram è fortemente ridotto perchè è caduta la rete aerea in diverse zone", prosegue l'annuncio dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina.

Queste le linee Atm deviate:

Tram 1. In servizio tra Roserio e Duomo (via Virgilio)

Tram 2. In servizio tra Negrelli e Duomo.

Tram 3. Fa servizio con bus tra Gratosoglio e piazza Abbiategrasso.

Tram 4. Fa servizio con bus tra Niguarda Parco Nord e Maciachini. Tra Maciachini e Cairoli non c'è servizio. Usare M3 + M1.

Tram 5. Non fa servizio.

Tram 7. Fa servizio tra Precotto e Santa Monica.

Tram 9. Fa servizio con bus tra Porta Genova M2 e piazza 5 Giornate.

Tram 10. Non fa servizio.

Tram 12. Non fa servizio tra Duomo e viale Molise.

Tram 14. Non fa servizio tra Porta Genova e Lorenteggio.

Tram 15. Fa servizio con bus tra Rozzano e Gratosoglio.

Tram 16. Fa servizio con bus tra Segesta M5 e piazzale Baracca.

Tram 19. Non fa servizio.

Tram 24. Fa servizio con bus tra Vigentino e viale Ortles.

Tram 27. Fa servizio con bus tra viale Ungheria e via Larga.

Tram 31. Non fa servizio.

Tram 33. Non fa servizio.

Bus 39 in direzione Pitteri. Devia da Piola M2 a via Pacini/via Astolfo.

Bus 50 in entrambe le direzioni. Devia da via Lorenteggio/Inganni a via Lorenteggio/Primaticcio.

Bus 64 In entrambe le direzioni. Devia da via Lorenteggio/Inganni a via Primaticcio /via Orchidee.

Filobus 92. Non fa servizio.

Filobus 90 e 91. Sono in servizio.

Video | Il violento nubifragio di questa notte

E non va meglio il servizio ferroviario. "Causa danni per i forti temporali la circolazione rimane difficoltosa su diverse linee", ha segnalato Trenord in mattinata. "Il servizio ferroviario continua a subire modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall'infrastruttura per la caduta di alberi. Si segnalano forti ritardi della circolazione e limitazioni su diverse tratte", si legge sul sito ufficiale della società di piazzale Cadorna.