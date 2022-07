Perché a Milano non ci saranno metro e bus gratis

A Milano non ci saranno i mezzi gratis. Lo ha detto il sindaco di Milano a margine del consiglio comunale di lunedì 18 giugno quando gli è stato chiesto di commentare l'idea di trasporto pubblico gratis o a prezzi calmierati lanciata per Roma dal primo cittadino, Roberto Gualtieri.

"Non ho parlato con Gualtieri e non so come lui la possa immaginare, cioè se attraverso l'aiuto del governo e allora saremmo tutti contenti, se no non so come può farlo - ha spiegato Sala -. A Milano non la vedo molto semplice, anzi. Conosco molto bene i conti del Comune, se non facciamo pagare il trasporto pubblico dobbiamo caricare su altre tasse, i conti devono stare in equilibrio. Oppure non facciamo pagare il tram e tagliamo sul welfare? Non mi torna tecnicamente, quindi non cambio idea".

Certo, ha concluso il sindaco "se il Governo, come in Spagna, può fare un'operazione del genere, cosa che io non so, allora benvenga".

Mezzi gratis a Roma: l'idea di Gualtieri

L'idea è stata lanciata nei giorni scorsi dal primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. "Invece di discutere di cose assurde, come la giusta necessità di dotare Roma di un impianto moderno di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti - ha detto Gualtieri - perché non ci si esercita a provare a capire cosa possiamo fare? Faccio un solo esempio: penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania di Olaf Scholz e la Spagna di Pedro Sanchez e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi gratuità del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo concreto alla lotta per il mutamento climatico".

Cosa stanno facendo Germania e Spagna?

Roma quindi vuol farsi capofila di una proposta sul modello del Klimaticket tedesco o dei trasporti gratis in Spagna. In Germania si è scelto di fissare a 9 euro il prezzo per viaggiare liberamente su tutti i treni e gli autobus del trasporto locale e regionale. In Spagna invece per cercare di limitare i consumi energetici privati si è deciso di portare al 100 per cento il sussidio pubblico sugli abbonamenti per il trasporto ferroviario statale a corta e media percorrenza. Questo comporterà dal primo di settembre al 31 dicembre la gratuità negli abbonamenti.

Chi paga?

I soldi per questa misura arriverebbero dal governo con il quale, evidentemente, Gualtieri vuole confrontarsi. Una misura per l'autunno che arriverà in contemporanea con le prime limitazioni che porteranno la capitale verso l'Ecopass per entrare in centro entro il 2025.