Mezzi pubblici "gratis" per i disabili: ecco come funziona

Uno stanziamento di 14 milioni di euro per consentire alle persone anziane e con disabilità di viaggiare sui mezzi pubblici praticamente "gratis". È quanto prevede la delibera approvata dalla giunta di palazzo Lombardia su proposta dell'assessore ai trasporti Franco Lucente.

l provvedimento -fa sapere Palazzo Lombardia - determina le compensazioni economiche per il 2023 in favore delle Aziende del trasporto pubblico che hanno consentito ad anziani e disabili l'utilizzo dei servizi a condizioni agevolate. La misura riguarda l'iniziativa "Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata", sistema che permette di usare qualsiasi mezzo pubblico della regione: metropolitane, treni, bus ma anche funivie funicolari e servizi di navigazione.

"Le risorse stanziate consentono ad anziani e disabili di viaggiare su tutti i mezzi pubblici del territorio regionale a costi davvero ridotti - ha detto Franco Lucente -. La platea interessata, come media giornaliera, nel 2023 è stata di oltre 58.000 cittadini lombardi". "Nello specifico - ha aggiunto - gli invalidi al 100% possono viaggiare su tutti i mezzi spendendo 10 euro l'anno. Per gli over 65 con Isee fino a 12.500 euro, il costo dell'Ivol agevolata è di 80 euro. Gli invalidi con percentuale di invalidità dal 67 al 99% viaggiano allo stesso costo di 80 euro l'anno, con un limite di Isee fino a 16.500 euro".