Il sindaco Sala ha detto di essere contrario ai mezzi pubblici gratis

"Sono totalmente contrario all’idea di un parziale trasporto pubblico gratuito. È un servizio che a Milano costa 600milioni all’anno e i soldi non scendono dalla pianta. Se non lo facessimo pagare da chi lo utilizza andrebbe scaricato sulle tasse dei cittadini". Lo ha detto lunedì 6 giugno il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la quinta conferenza nazionale delle green city ai Bagni Misteriosi.

"La trasformazione ambientale deve fare paio con l’equità sociale. Dobbiamo fare le cose che si possono realisticamente fare", ha aggiunto il primo cittadino. Sulle attività da mettere in atto per raggiungere la 'carbon neutrality' richiesta dalla Commissione Europea al 2030 ha aggiunto: "I sistemi di misurazione sull’effetto delle nostre azioni sono ancora molto limitati. I cittadini li convinci a fare uno sforzo se gli fai vedere che il risultato si realizza".

Il sindaco ha sottolineato poi che "dire ai cittadini di fare la loro parte per la trasformazione ambientale e non usare l’auto non basta, quando la scienza dice che allevamenti intensivi sono la principale fonte di inquinamento. La politica deve tenere conto di tutte le variabili e agire su tutte, anche se significa andare contro l’economia". Sui temi ambientali, ha concluso il sindaco "non possiamo fare finta di niente. Se continuiamo così tra 20 anni ci troveremo nei guai".