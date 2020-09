Mezzi, i passeggeri salgono al 50% ma il vero banco di prova è la riapertura delle scuole

Si stanno riempiendo i mezzi pubblici di Milano, ma i livelli pre-lockdown sono ancora lontani. "Per adesso siamo nell'ordine del 50% abbondante di passeggeri sui mezzi del trasporto pubblico. Ci aspettiamo che la settimana prossima la capienza aumenti con gli studenti", ha detto l'assessore alla mobilità di Milano, Marco Granelli, a margine della conclusione degli scavi della talpa di M4 oggi arrivata a Solari.

E la riapertura delle scuole sarà un banco di prova anche per il trasporto pubblico locale. " "Ieri abbiamo fatto un incontro con la Città metropolitana e Atm con tutti i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado e stiamo lavorando con loro per differenziare gli orari", ha precisato Granelli.

Ma affinché tutto funzioni serve la collaborazione di tutti e se Atm e Palazzo Marino metteranno in campo "tutto il possibile" anche i giovani milanesi dovranno fare qualche sforzo: "Chiediamo alla gente un po' di attenzione e pazienza — ha precisato Granelli -. Chiediamo agli studenti, dove possono, di usare la bici o andare a piedi, così ci aiutano. Quando devono usare i mezzi, di usarli bene, magari partendo un quarto d'ora prima al mattino in modo da non essere tutti concentrati nello stesso orario".