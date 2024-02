La bici batte tutti: è il mezzo più veloce per muoversi a Milano

Qual è il mezzo più veloce per spostarsi a Milano? La bicicletta, secondo il 'Trofeo Tartaruga' di Legambiente edizione 2024. La gara tra diversi mezzi si è svolta nei giorni scorsi e ha visto partecipanti d'eccezione: consiglieri comunali, assessori, dirigenti di Legambiente e attivisti ecologisti. E ha vinto la bicicletta tradizionale, con in sella Damiano Di Simine di Legambiente. Nel 2023, invece, aveva vinto il monopattino elettrico, quest'anno arrivato quarto (era condotto da Nour El Kholy, manager di Dott).

Il percorso prescelto era dalla sede di Legambiente in zona Turro a Cascina Nascosta, all'interno del Parco Sempione. Al secondo posto si è classificata l'assessora alla mobilità Arianna Censi, che si è spostata a bordo dei mezzi pubblici. Al terzo posto, la bicicletta a pedalata assistita di un servizio in sharing, condotta da Ilaria Fiorillo di 'Milano in Bicicletta'. Partecipavano alla gara anche due automobili: una, arrivata quinta, con limite a 50 km/h guidata da Marco Mazzei, consigliere comunale della Lista Sala; l'altra, arrivata ultima, guidata con limite massimo di 30 km/h da Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

I tempi? 25 minuti per la bicicletta muscolare, 38 minuti per i mezzi pubblici, 42 minuti per l'e-bike, 47 minuti per il monopattino, 52 minuti per l'auto a 50 km/h e 58 minuti per l'auto a 30 km/h.