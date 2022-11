Micaela Fergola, la 30enne morta durante le vacanze in Egitto

Gli amici e i colleghi lanciano raccolta fondi nel ricordo di Micaela Fergola, la donna di 30 anni morta durante una vacanza in Egitto a causa di una non precisata malattia fulminante. La donna, che lavorava presso il ristorante McDonalds di Lainate (Milano), era in vacanza con il marito Alessandro Ferrario, titolare della pizzeria "Dal Feroce" a Olgiate Olona (Varese). Un locale punto di riferimento per i calciatori e la società del Pro Patria, che si sono uniti al lutto del titolare.

“Ho voluto aprire questa raccolta fondi insieme ai colleghi e amici per fare sentire ad Alessandro quanto Micaela era importante per noi”, ha scritto l'amica che ha aperto la raccolta su Gofundme, Giusi Di Giano. Micaela Fergola, di Milano ma con origini calabresi, è morta domenica 6 novembre mentre si trovava a Il Cairo.

“Micaela - scrive Giusi - era una ragazza solare, semplice e di sani principi. Amava la famiglia e il suo cane Leopoldo (un Corgi), che spesso trattava più come un figlio. Era la collega che speravi di avere in turno per rendere le ore lavorative più leggere - racconta - ma prima di tutto per me era l'amica sincera che sarebbe arrivata anche in capo al mondo per aiutarmi e bastava una telefonata perché corresse sempre in mio aiuto”.

In una settimana la raccolta è arrivata a 5.700 euro. "Ciao a tutti - il testo sulla piattaforma - abbiamo aperto questa raccolta fondi per rendere un po' più speciale il giorno del saluto alla nostra Micaela. Il resto verrà donato ad Alessandro, che non lo aiuterà sicuramente ad andare avanti, ma è un gesto per dirgli che noi tutti ci saremo sempre e per fargli sentire la nostra vicinanza al dolore della perdita della persona più importante della sua vita".