Nicola Micele è il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Milano

Cambio al vertice per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano: è Nicola Micele il nuovo comandante dei pompieri di via Messina. Micele sostituisce Fabrizio Piccinini che, invece, è stato nominato direttore regionale dei vigili del fuoco per il Friuli Venezia Giulia.

Micele, 55 anni, ingegnere, arriva da Verona dove ha ricoperto il ruolo di comandante dei vvf. Precedentemente aveva ricoperto l’incarico di comandate di Treviso e prima ancora era stato responsabile dell’ufficio comunicazione del dipartimento dei vigili del fuoco. Nella mattinata di giovedì 2 settembre ha incontrato il personale della caserma al quale ha rivolto un caro saluto esprimendo la soddisfazione di aver assunto un incarico così prestigioso in un comando complesso come quello all'ombra della Madonnina.

Foto - Il comandante insieme ai vigili del fuoco