Frasi antisemite, pro saluto romano e contro il Papa: il prof. della Statale cacciato dal convegno

Frasi contro Papa Francesco pubblicate su Facebook che sarebbero costate all’autore, Michele Corti, la cancellazione dal convegno in Trentino a cui avrebbe dovuto partecipare. Corti, professore di zootecnica di montagna all’università Statale, avrebbe scritto in diversi post frasi e concetti particolarmente forti: il Papa “fa solo quello che vogliono i suoi padroni yankee, massoni ed ebrei”, poi “Dio ha fatto maschi e femmine, il resto è malattia e perversione” e ancora parole in difesa dei saluti romani e tesi su congiure demoplutogiudaiche.

Michele Corti era stato chiamato come ospite al convegno “Grandi carnivori: un problema per il futuro della vita sulle Alpi”, organizzato dal comitato “Insieme per Andrea Papi”, che si terrà sabato a Dimaro Folgarida. A rendersi conto delle sue esternazioni sui social è stato l’eurodeputato Herbert Dorfmann, anche lui invitato al convegno, il quale ha posto subito l’ultimatum affermando che se ci fosse stato Corti, lui avrebbe rinunciato. A prendere le distanze anche Pierantonio Cristoforetti, presidente del comitato: “Disconosciamo e ci dissociamo completamente dalle inaccettabili e controverse affermazioni espresse sui social da Corti”.

Il professore si è difeso sul suo profilo Facebook parlando di incongruenza tra le accuse a lui rivolte e il tenore del convegno. Ha parlato anche di strumentalizzazione di alcune sue opinioni personali su vari temi. Tra le immagini pubblicate spesso anche quelle che incitano all'eliminazione dei lupi e degli orsi dalla montagna.