Allo Human Technopole sono arrivati dei super microscopi

Allo Human Technopole di Mind (l'ex area Expo) sono stati installati i primi quattro super crio-microscopi elettronici. Si tratta di strumenti unici in Italia e tra i più avanzati al mondo, spiega dal centro di ricerca, e hanno, rispetto ai tradizionali microscopi elettronici, una capacità di ingrandimento molto più elevata, con la possibilità di osservare fino alla scala dell'atomo cellule e molecole al loro interno.

Due apparecchi sono in fase di prova ma già operativi e a disposizione dei ricercatori dell'istituto, due sono in fase di settaggio e calibrazione, mentre un quinto sarà consegnato nelle prossime settimane. Lo strumento più grande è alto circa tre metri e tutti i macchinari necessitano di basamenti speciali per garantire l'assenza di vibrazioni e sostenerne il peso.

"L'arrivo dei crio-microscopi elettronici rappresenta un importante avanzamento nello sviluppo di Human Technopole — ha detto il presidente della Fondazione Human Technopole, Marco Simoni — e il fatto che si pongano tra gli strumenti più avanzati al mondo ben rappresenta il respiro di questo progetto, che è stato pensato per divenire un centro di eccellenza a livello internazionale. Nel contempo rispecchiano la sua natura di hub per tutto il sistema ricerca italiana perché l'accesso a questi strumenti sarà aperto anche a progetti di ricerca di altri istituti scientifici del nostro Paese".

"La tecnologia della crio-microscopia elettronica rappresenta una vera e propria rivoluzione per la biologia e lo studio del funzionamento delle cellule — ha spiegato Iain Mattaj, direttore dello Human Technopole —. Per questa ragione nel 2017 è valsa il Premio Nobel per la chimica ai suoi inventori. In Human Technopole il suo utilizzo sarà trasversale e integrato tra i diversi centri di ricerca: i biologi strutturali lavoreranno fianco dei ricercatori delle aree di genomica e neurogenomica per studiare la forma e il funzionamento di geni e proteine coinvolti in numerose patologie, da quelle neurodegenerative, alle malattie neuropsichiatriche, ai tumori".