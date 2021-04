Milano avrà un miglio colorato di fiori e farfalle

Al via i lavori per mettere a dimora le piantine ed essenze per favorire la presenza di insetti impollinatori in città

Nella giornata internazionale della terra a Milano sono partiti i lavori per mettere a dimora le piantine del nuovo miglio delle farfalle, un percorso di essenze floreali per attirare questi bellissimi insetti, che colorerà il Municipio 4. All'opera, sin dalla mattina, gli attivisti di Italia Nostra Milano Nord.

Sarà il terreno delle aiuole lungo il percorso ciclopedonale di corso Lodi a ospitare piantine di rosa canina, biancospino, lavanda, melo e rosmarino e altre specie floreali attira farfalle e insetti impollinatori. In occasione dell'earth day2021, il quartiere Corvetto ha firmato il suo 'patto di collaborazione" con il Comune e ha realizzato il primo Miglio delle Farfalle di Milano. A sottoscrivere l’accordo tra l’amministrazione e i cittadini, residenti e commercianti del quartiere, anche una bambina e un bambino di 4 e 7 anni, entusiasti di poter vedere presto volare sulle aiuole appena create tante coloratissime farfalle.

Il Patto è stato concretamente realizzato grazie alla presenza dei paesaggisti di Italia Nostra Onlus, al sostegno di Labsus (Fondazione Cariplo) e alla collaborazione di due agronome del Liceo Artistico Brera (responsabili del progetto Citizen Science) e di tanti commercianti che hanno adottato un lungo tratto di corso Lodi, da piazzale Corvetto sino a via Tagliamento.



“Il quartiere Corvetto - ha detto l’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini - si arricchisce di un patto di collaborazione che ha per protagonista il verde e i cittadini attivi che hanno pensato questo progetto di abbellimento e cura di corso Lodi. Un ringraziamento va ai cittadini, ai sostenitori e alle realtà associative che hanno messo la propria competenza a servizio delle idee progettuali nate dal basso, che il Comune accompagna e sostiene con una rete sempre più ampia di realtà impegnate nella cura dei beni comuni”.



Il Patto delle Farfalle durerà sino al 2024 e comporterà un impegno costante da parte di tutti. In particolare, i partecipanti dovranno contribuire alla manutenzione e presa in cura delle aiuole rigenerate su corso Lodi, tra via Tagliamento e piazzale Corvetto. Dovranno frequentare momenti periodici di formazione sulla cura del verde e del monitoraggio a cura di Italia Nostra Onlus. Dovranno sensibilizzare gli altri abitanti al valore degli spazi e dei beni comuni raccogliendo da loro nuove proposte. Infine, dovranno collaborare nelle attività di monitoraggio delle farfalle e degli insetti impollinatori, interagendo con la piattaforma di GuardaMI curata da due dottoresse in Scienze naturali insegnanti del Liceo Artistico Brera. A tutti sarà chiesto di contribuire a coinvolgere altri cittadini nella cura e nella pulizia condivisa di corso Lodi.



Hanno sottoscritto il Patto delle Farfalle: cartolibreria Besio, cartolibreria Bonvini, libreria per bambini e ragazzi Punta la Luna, Associazione di promozione sociale Dove.ngo, Milano Madein Corvetto (Bicycle Coalition, Terzo Passaggio, La Strada), Social Street Residenti in Piazza San Luigi, Casa Editrice Topipittori, La Stazione delle Biciclette, GuardaMi e decine di residenti del quartiere.