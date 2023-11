Il miglior panettone del 2023 è quello di Diego Crosara (Marchesi)

È di Diego Crosara (Marchesi 1824) il miglior panettone tradizionale per il 2023. Il maestro pasticcere, già pluripremiato, ha vinto la competizione 'Artisti del Panettone' promossa da Confcommercio. Al secondo posto arriva Mattia Premoli (pasticceria La Primula di Treviglio, nel Bergamasco), al terzo Andrea Tortora (At Patissier). Il vincitore dello scorso anno, Sal De Risio, era il presidente della giuria e, parlando del vincitore, ha commentato che Crosara "ha realizzato un panettone nel pieno rispetto della tradizione milanese, caratterizzato dall’equilibrio non solo nel gusto e nella parte aromatica ma anche nell’impasto, dall’alveolatura regolare e con una perfetta disposizione della frutta candita".

Crosara, in passato campione del mondo di pasticceria e di gelateria, dal 2018 è maestro pasticcere di Marchesi 1824, la pasticceria di via Santa Maria alla Porta (angolo corso Magenta) di proprietà del gruppo Prada.