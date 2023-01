Sette gelaterie di Milano tra le migliori d'Italia

Dove vendono il miglior gelato a Milano? A scegliere le gelaterie top in città (ma la classifica riguarda tutta l'Italia) ci ha pensato Gambero Rosso. La sua classifica dei migliori gelatai premia ben 7 locali meneghini: 6 in città e uno a Novate Milanese.

"Mai come quest'anno i gelatieri si sono sbizzarriti con le infusioni, specie di spezie, tè e fiori. Fiori di lavanda, fiori di fieno, fiori di pero e di castagno, di nasturzio, petunia, achillea, calendula, o ancora camomilla e rosa, ma anche cicoria, lattuga, rosmarino. Questa pratica richiama un po' l'alimurgia, ovvero la scienza che riconosce l'utilità di cibarsi di determinate piante selvatiche che sono edibili. Segno di un rinnovato ritorno alla terra e a un gelato agricolo", scrive la nota rivista specializzata.

Una delle milanesi, quella di Novate, è una delle nuove entrate con tre coni (paragonati alle stelle per la ristorazione). Si tratta della Sir Oliver, un progetto di Maurizio Poloni, patron anche di Artico, altra gelateria premiata a Milano. Ma ecco l'elenco delle 7 gelaterie milanesi premiate con tre coni da Gambero Rosso.

La classifica delle migliori gelaterie di Milano

Ciacco: "Ciacco Lab è una gelateria artigianale fortemente radicata nel territorio: creiamo connessioni con i produttori locali e valorizziamo le materie tipiche della tradizione lombarda e di quella emiliana. Ciacco Lab è anche laboratorio sperimentale, sempre in fermento: ci piace sperimentare con gli ingredienti per offrirvi abbinamenti sani, golosi e sempre innovativi", scrivono di loro sul proprio sito. Il fondatore è Stefano Guizzetti, che ha prima aperto a Parma e poi a Milano. La gelateria si trova in via Spadari, al civico 13.

Lo Gnomo Gelato: "L'anima di GnomoGelato è composta da un trio vincente nato nel 2005: Andrea Bistaffa, Francesca Acquaviva e Marco Summonte. Da GnomoGelato selezioniamo attentamente tutte le materie prime, scegliendo le migliori, e le lavoriamo artigianalmente con cura per potervi offrire il miglior gelato possibile", scrivono di loro sul sito. Il gelato di Gnomo lo trovate in via Francesco Cherubini 3 a Milano.

Pavé - Gelati & Granite: Pavé nasce nel 2012 dal sogno di tre amici con l’idea di creare un luogo di eccellenza per la pasticceria italiana. Nell’aprile 2016 è stato inaugurato Pavé-Gelati&Granite, un piccolo negozio nel cuore di Milano che offre gelati e granite preparati con ingredienti di alta qualità. I gusti sono tra i più inusuali, ispirati direttamente dall’offerta di pasticceria della sede centrale. A Milano, la gelateria si trova in via Cadore 30 e in via C. Battisti 21.

Artico: "A Milano e nel mondo tutto il meglio del gelato italiano: da trent'anni uniamo passione e tradizione per regalarti un gusto unico. Forti della nostra esperienza di eccellenti maestri gelatieri, ci orientiamo continuamente verso la ricerca e la sperimentazione di nuovi equilibri tra profumi e sapori, per trasformare la tradizione in arte ed offrirti ogni giorno un’esperienza irripetibile", spiegano online. Maurizio Poloni, gelatiere dal 1979 presso Sir Oliver Novate dal 2012 anche con Artico Gelateria Milano dal 2016 responsabile tecnico e docente presso Artico scuola, una scuola per gelatai nata sulla base dell'esperienza vincente dei locali. Ce ne sono 4: in via Dogana, 1, in via Brera, 29, in via Luigi Porro Lambertenghi, 15 e in via Giovanni Pacini, 17.

Terra Gelato: "Nato da un’intuizione dell’imprenditore Gianfranco Sampò, dopo il primo anno di attività Terra Gelato rappresenta già un punto di riferimento per Milano. L’impegno di Massimo Grosso, sostenuto in sala e in laboratorio da Francesco Sampò e dall’ingresso in società di Tullio e Gianpaolo Frigo, forti della propria tradizione familiare di gelatieri, guarda oggi al capoluogo meneghino in un’ottica di crescita. Il progetto di espansione del laboratorio produttivo permetterà infatti di aprire dei nuovi punti vendita in luoghi strategici della città, mantenendo l’eccellente livello qualitativo del gelato", si legge sul sito. Terra Gelato si trova in via Vitruvio 38.

Crema: "Crema, un colpo di fulmine. È così che è nata Crema, al primo assaggio. Un’idea che è diventata non solo una gelateria, ma uno stile di vita, una mentalità, un sogno, una coccola, un vecchio film, un viaggio nel tempo. È amore per il gelato come forma d’arte e icona italiana, che abbiamo voluto condividere con il resto del mondo". Sono le parole usate per presentare la gelateria che a Milano si trova in piazza Napoli 15 e in via G. Da Procida 29.

Sir Oliver: Sir Oliver Gelateria, "da 40 anni produciamo gelato artigianale nella nostra gelateria di famiglia a Novate Milanese (Milano)", scrivono loro stessi sui social. Passata da due coni a tre coni proprio nell'ultima classifica, la gelateria si trova in via Garibaldi 31 D, a Novate Milanese.