Le migliori gelaterie di Milano, secondo il Gambero rosso

Qual è il gelato più buono di Milano? Quali sono le migliori gelaterie della città? La risposta è arrivata mercoledì, quando il Gambero rosso - vera Bibbia del settore gastronomico italiano - ha presentato la sua guida "Gelaterie d'Italia 2021".

Il giorno scelto per svelare la classifica non è stato casuale, perché - spiegano - "la primavera per gli artigiani del freddo è il giro di boa: si chiude un anno, certamente il più difficile del decennio, e si apre la nuova stagione del gelato", tanto che "il Gambero rosso la celebra con la presentazione della nuova edizione della guida Gelaterie, in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale".

Nella guida, inevitabilmente, non mancano i riferimenti agli ultimi mesi di convivenza con l'epidemia di coronavirus. "L’emergenza sanitaria ha condizionato fortemente le modalità di vendita del prodotto, il flusso turistico e la gestione dell’affluenza in gelateria, ma i gelatieri hanno studiato a fondo la situazione e proposto soluzioni ad hoc - sottolineano gli esperti nella guida -. Potenziando prima di tutto l’asporto, fino a ora non sfruttato abbastanza, mettendo a punto vaschette a maggior tenuta, con separatori per gusti differenti, realizzate con materiali di scarto, per ridurre l’impatto ambientale e l’utilizzo della plastica".

Il riconoscimento massimo, come sempre, sono stati gli ambitissimi tre coni, che simboleggiano l'eccellenza per gli artigiani del freddo. Tra i 4 nuovi ingressi nella guida con il massimo dei voti uno è proprio milanese: si tratta di "Crema", che può vantare su "un nome conosciuto nella gelateria romana, Claudio Torcé, che ha messo a disposizione tutta la sua esperienza per un nuovo progetto con Giorgio Bulgari, imprenditore dal cognome importante.La prima gelateria è stata un successo - assicurano dal gambero rosso - e ora si continua a lavorare per esportare il brand appena nato".

Accanto alla new entry, però, ci sono anche altre cinque gelaterie - per un totale di sei a Milano - che hanno portato a casa i tre coni. Ecco tutti i locali premiati dal Gambero rosso sotto la Madonnina:

Artico – Milano, via Luigi Porro Lambertenghi 15

Ciacco – Milano, via Spadari 13

Crema – Milano, via Giovanni da Procida 29

Lo Gnomo Gelato – Milano, via Francesco Cherubini 3

Paganelli – Milano, via Adda 3

Pavé – Gelati & granite – Milano, via Cesare Battisti 21