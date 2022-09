Le migliori pizzerie di Milano, secondo il Gambero rosso

Spicchi e rotelle. La mitica guida Gambero Rosso, vera Bibbia italiana del gusto, ha premiato quattro locali meneghini - tre in città e uno nell'hinterland - con gli ambitissimi riconoscimenti che vengono assegnati soltanto alle migliori pizzerie del Bel paese.

Tra Milano e provincia quattro ristoranti si sono guadagnati l'accesso alla ristrettissima cerchia dell'élite delle pizze italiane prendendosi un posto nella guida 2023.

I tre spicchi, che sono destinati ai locali con la pizza al piatto, sono andati a "Crosta" - in via Bellotti -, "Dry" - che ha due locali in via Solferino e in viale Vittorio Veneto - e "Montegrigna Tric Trac", in via Grigna a Legnano, che ha portato a casa anche il premio speciale per la migliore carta dei dolci. Tre rotelle, che invece sono riservate ai forni, per il forno di Davide Longoni che si trova in via Tiraboschi.