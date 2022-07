I migliori ristoranti di Milano, secondo il Gambero Rosso

Cracco, D'O (di Davide Oldani), Seta (di Antonio Guida), Enrico Bartolini Mudec Restaurant e Berton. Questi secondo la Guida Lombardia del Gambero Rosso 2023, sono alcuni dei migliori ristoranti di Milano.

La classifica, che nel capoluogo lombardo vede in testa Cracco con 93 punti su 100, è stata resa nota mercoledì 23 luglio nel corso della terza edizione del convegno 'The best in Lombardy' di Gambero Rosso, che, promosso dalla Regione Lombardia, si è svolto nell'Auditorium Gaber di Milano e ha visto trattare il tema della valorizzazione delle tecnologie per la filiera agricola, agroalimentare e della ristorazione.

"Momenti di confronto come questo sono fondamentali per il settore agroalimentare", ha sottolineato il presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia. Tra le novità incluse della guida, tre si trovano proprio a Milano: Remulass, Tone-Bread Lab e Uovodiseppia. Confermati, con l'attribuzione delle 'tre forchette', D'O a Cornaredo (Milano), Seta, Enrico Bartolini e Berton.

I migliori ristoranti a Milano secondo la guida del Gambero Rosso 2023

In testa alla classifica dei migliori, questi cinque ristoranti milanesi.

Cracco (93 punti su 100) D'O (92/100) Seta by Antonio Guida (92/100) Berton (91/100) Enrico Bartolini Mudec Restaurant (91/100).

I premi speciali

I ristoranti del capoluogo lombardo che hanno ricevuto un premio speciale da Gambero Rosso sono: Remulass, Tone-Bread Lab e Uovodiseppia. Nella categoria 'ambasciatori del territorio', poi, l'Osteria del treno. Menzione per 'servizio di sala in albergo', infine, ad Anima.